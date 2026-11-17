У частині районів столиці виникли перебої з водою та теплом

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Росія завдала балістичних ударів по Києву ввечері 16 листопада та вранці 17 листопада. Є влучання у Північний і Південний мости, пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.

Після нічної атаки мер Віталій Кличко попередньо повідомив про влучання у Північний і Південний мости. Під час ранкової атаки у столиці знову пролунала серія потужних вибухів.

"Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці", – повідомив Кличко.

Уже після опівночі, о 00:18 17 листопада, мер повідомив про наслідки удару для міських комунікацій. На той момент відбою повітряної тривоги ще не було.

"Внаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. В деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням", – заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Після вечірнього удару Кличко повідомив про пошкодження систем критичної інфраструктури Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Зміни в роботі метро

Рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено, повідомили у Київському метрополітені. Внаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену

Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі".

Рух Північним і Південним мостами перекрито

Унаслідок ворожих ударів на Київ тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами, повідомили у КМВА. Рух маршрутів громадського транспорту, який курсував цими переправами, змінено.

Через Подільський мостовий перехід спрямовані маршрути:

автобуси № 21, 73 та 101 до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус № 31-ТР курсує через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 та 31 від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка";

на маршруті № 50 збільшено кількість тролейбусів.

Через Дарницький міст курсують автобуси № 22 та 91. На маршруті № 22-ТР збільшено кількість автобусів.

Ранкова атака 17 листопада

Близько 05:35 17 листопада Україною почала поширюватися повітряна тривога через нову загрозу балістичного удару з північного напрямку. За кілька хвилин військові зафіксували швидкісні цілі, що рухалися через Чернігівщину до Київщини, а потім узяли курс на столицю.

За повідомленнями моніторингових каналів, під час цієї атаки росіяни запустили на Київ щонайменше дві балістичні ракети. За попередньою оцінкою OSINT-аналітиків, ціллю ранкового обстрілу були мости, які російські війська намагалися уразити під час попередньої атаки.

Попередні удари по мостах через Дніпро

Росія почала атакувати київські мости через Дніпро у жовтні. Північний міст зазнав ударів безпілотників 3 та 4 жовтня, а Південний протягом того місяця атакували кілька разів. Перекриття й обмеження руху спричинили транспортний колапс: громадський транспорт курсував зміненими маршрутами та з відхиленнями від графіка.

У ніч проти 7 листопада російські ракети пошкодили на Північному мосту дорожнє покриття та лінію електропередач. Президент України Володимир Зеленський тоді повідомив про шість випущених по мосту балістичних ракет і чотири влучання. Після тієї атаки рух переправою повністю перекрили в обох напрямках, а маршрути громадського транспорту змінили.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки російської атаки в ніч на 16 листопада. У Запоріжжя загинула жінка, на Вінниччині ворожі дрони влучили в об’єкт критичної промисловості, під ударами були Вишгород, Дніпро та Харків.