Пройшов найзапекліші бої і загинув у ДТП: що відомо про героя України Павла "Сігла" Чайку і як виглядає його могила

24 червня "кіборгу" мало виповнитися 37 років

У неділю, 29 вересня 2024 року, у смертельній аварії загинув український військовослужбовець Павло Чайка з позивним "Сігл". 24 червня герою могло виповнитися 37 років.

Павло Чайка є символом незламності та мужності завдяки своїй участі в обороні Донецького аеропорту під час війни на сході. За свій значний внесок у захист суверенітету України чоловік був тричі удостоєний ордена "За мужність" та отримав почесне звання Народного героя України.

Що відомо про "Сігла"

Народився 24 червня 1988 року в місті Рожище у родині медиків. У 15 років розпочав навчання у Волинському обласному військовому ліцеї, після чого пішов на заочну форму юридичного факультету ВНУ імені Лесі Українки. У 2007 році Чайка пішов до армії, де служив десантником на строковій службі. Після цього він два роки працював у спецпідрозділі "Беркут", а потім знову повернувся до армії на контрактну службу.

Для Чайки війна розпочалася із самого початку незаконної окупації Криму. Тоді бійці перебували за кілометр від Армянська в очікуванні подальших наказів. Коли ж у 2014 році почалася війна на сході, військовий вже мав другий контракт. Павло був серед перших поранених десантників біля Червоного Лимана. Далі — важкі бої під Зеленопіллям, оборона Донецького аеропорту та участь у битвах на Дебальцівському плацдармі. Двічі був серйозно поранений.

Як загинув Павло Чайка

29 вересня 2024 року на автодорозі "Устилуг — Луцьк" у Волинській області, неподалік села Хорохорин, сталася смертельна ДТП: тоді не розминулися мотоцикліст та легковий автомобіль. Як з'ясувалося пізніше, за кермом мотоцикла Harley Davidson перебував 36-річний капітан ЗСУ Павло Чайка.

Виїхавши на смугу зустрічного руху, Сігл зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, яким керував 30-річний житель Володимира. Від удару мотоцикл загорівся, а військовий від отриманих травм загинув на місці. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика. Їй надали меддопомогу, але госпіталізація не знадобилася.

Де поховано Павла "Сігла" Чайку

З 30 вересня до 2 жовтня у Рожищі відбулися дні жалоби за загиблим. Відспівування героя пройшло у місцевому храмі Архістратига Михаїла. Поховали Чайку 2 жовтня на Алеї Слави міського кладовища. Фото могили Павла у мережі відсутні.

У 2017 році, у свій день народження, Павло зіграв весілля з коханою із Миколаєва — Вікторією. Розписалася пара ще 21 вересня 2016 року.

Павло з дружиною Вікторією

Нагадаємо, що 23 травня був похований військовий ЗСУ Максим Неліпа. Раніше ми писали, як виглядає могила ексшоумена.