Втекла з України і продовжує "обробляти" брехнею: де зараз роспропагандистка Діана Панченко

Робила кіпіш в Україні, а тепер "допомагає" молдаванам

Телеведуча-зрадниця Діана Панченко — скандальна особистість. Після втечі з України її інтимні фото потрапили до мережі, а сама вона переключила увагу на молдаван.

Панченко, яка навіть після повномасштабного вторгнення Росії у мирну країну продовжила антиукраїнську діяльність, намагається стати жіночою версією Такера Карлсона, але це дуже погано виходить. "Телеграф" розповідає, що відомо про українофобку та де вона зараз.

Пішла до Медведчука і понеслося…

Народилася майбутня зрадниця 21 травня 1988 року у Миколаєві, зараз їй 37 років. У 2010 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Видавнича справа та редагування", а у 2018 році — КНУ по "праву". Паралельно у цей час працювала кореспондентом у виданні "Газета по-українськи". Пізніше — телеведучою на телеканалі ТРК "Київ".

2015 року Панченко пішла на проросійський телеканал NewsOne, неофіційним власником якого був Віктор Медведчук (канал перебуває під санкціями РНБО). Ведуча неодноразово відмовлялася переходити на українську мову, коли її просили про це гості програм, і навіть виганяла їх зі студії. У лютому 2021 року NewsOne, ZIK та 112 Україна припинили свою діяльність, після чого Панченко пішла на проросійський канал "Перший незалежний" (2022 року закрився).

Після повномасштабки, у грудні 2022 року, Панченко відвідала окуповані Донецьк та Маріуполь, де зняла проросійський пропагандистський фільм "Из Киева на Донбасс", з інтерв’ю з військовополоненим Сергієм Мироненком та бійцем полку "Азов" Михайлом Швецем. За поїздку до "ДНР" у січні 2023 року СБУ розпочала досудове розслідування, зокрема за проросійську пропаганду. Панченко є у базі "Миротворець":

15 січня 2023 року українофобка була внесена до списку санкцій України. 24 січня СБУ оголосила Панченко про підозру у виправданні збройної агресії Росії проти України та підтримку окупації українських територій. 12 жовтня СБУ повідомила журналістку про нову підозру — у державній зраді. Відомо, що у квітні 2024 року YouTube на запит Центру протидії дезінформації РНБО заблокував канал "Панченко" для користувачів з України:

Де зараз Діана Панченко

Телеведуча втекла з України, за її словами, ще в середині серпня 2022 року і деякий час була на Донбасі. 17 серпня 2023 року вийшло інтерв’ю Панченко з Лукашенком. За інформацією організації "Репортери без кордонів" (RSF), на 2024 рік зрадниця України проживала у Дубаї.

Певний час Панченко намагалася пробратися до англомовного сегмента соцмережі X, щоб і надалі просувати прокремлівську повістку, критикувати українську владу та говорити про "один народ" із РФ. Останнім часом українофобка перейшла на молдаван. Молдовське онлайн-видання IPN повідомляло у квітні 2025 року, що Панченко як "проросійська журналістка з України" пропонує місцевим "програму допомоги".

"Ініціативи Діани Панченко збігаються з діями (молдавського) олігарха Ілана Шора, який неодноразово намагався вплинути на рішення молдавських громадян, особливо пенсіонерів, перед виборами за допомогою так званої фінансової допомоги в обмін на голосування на користь того чи іншого кандидата", — пише ЗМІ. Раніше ми писали, що у травні цього року політик із кола Шора заявила про "повернення" собі регіону на півдні Одеської області.