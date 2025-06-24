Прошел самые ожесточенные бои и погиб в ДТП: что известно о герое Украины Павле "Сигле" Чайке и как выглядит его могила

24 июня "киборгу" должно было исполниться 37 лет

В воскресенье, 29 сентября 2024 года, в смертельной аварии погиб украинский военнослужащий Павел Чайка с позывным "Сигл". 24 июня герою могло исполниться 37 лет.

Павел Чайка является символом несокрушимости и мужества благодаря своему участию в обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке. За свой значительный вклад в защиту суверенитета Украины мужчина был трижды удостоен ордена "За мужество" и получил почетное звание Народного героя Украины.

Что известно о "Сигле"

Родился 24 июня 1988 года в городе Рожище в семье медиков. В 15 лет начал обучение в Волынском областном военном лицее, после чего пошел на заочную форму юридического факультета ВНУ имени Леси Украинки. В 2007 году Чайка отправился в армию, где служил десантником на срочной службе. После этого он два года работал в спецподразделении "Беркут", а затем снова вернулся в армию на контрактную службу.

Для Чайки война началась с самого начала незаконной оккупации Крыма. Тогда бойцы находились в километре от Армянска в ожидании последующих приказов. Когда же в 2014 году началась война на востоке, у военного уже был второй контракт. Павел был среди первых раненых десантников у Красного Лимана. Далее – тяжелые бои под Зеленопольем, оборона Донецкого аэропорта и участие в битвах на Дебальцевском плацдарме. Дважды был серьезно ранен.

Как погиб Павел Чайка

29 сентября 2024 года на автодороге "Устилуг — Луцк" в Волынской области, недалеко от села Хорохорин, произошло смертельное ДТП: тогда не разминулись мотоциклист и легковой автомобиль. Как выяснилось позже, за рулем мотоцикла Harley Davidson находился 36-летний капитан ВСУ Павел Чайка.

Выехав на полосу встречного движения, Сигл столкнулся с автомобилем Ford Fusion, которым управлял 30-летний житель Владимира. От удара мотоцикл загорелся, а военный от полученных травм погиб на месте. Также пострадала 30-летняя пассажирка легковушки. Ей предоставили медпомощь, но госпитализация не понадобилась.

Где похоронен Павел "Сигл" Чайка

С 30 сентября по 2 октября в Рожище состоялись дни траура по погибшему. Отпевание героя прошло в местном храме Архистратига Михаила. Похоронили Чайку 2 октября на Аллее Славы городского кладбища. Фото могилы Павла в сети отсутствуют.

В 2017 году, в свой день рождения, Павел сыграл свадьбу с любимой из Николаева — Викторией. Расписалась пара еще 21 сентября 2016 года.

Павел с супругой Викторией

Напомним, что 23 мая был похоронен военный ВСУ Максим Нелипа. Раньше мы писали, как выглядит могила экс-шоумена.