Це приведе до злиднів та розладу в сім’ї: що суворо заборонено робити у свято Петра та Павла

Не забувайте про основні заборони та традиції цього дня

У неділю, 29 червня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, святкують день пам’яті святих апостолів Петра та Павла. За старим стилем це свято припадало на 12 липня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це одне з найважливіших християнських свят, яке завершує Петрів піст і присвячений пам’яті двох найбільших апостолів — Петра та Павла, які стали стовпами християнської віри.

Шляхи апостолів Петра та Павла були різними, але об’єднувала їх одна мета – нести людям слово Боже. Петро, який спочатку був рибалкою, став одним із 12 учнів Христа та символом стійкої віри. Павло ж, в минулому гонитель християн, пережив перевтілення і перетворився на одного з найпалкіших проповідників Євангелія.

Що можна робити 29 червня:

Сьогодні слід відвідати церкву і помолитися святим апостолам Петру та Павлу, попросіть їх про допомогу та захист;

Цього дня обов’язково потрібно робити добрі справи, допомагати нужденним, виявляти милосердя;

Свято заведено проводити у колі сім’ї та пригощати близьких смачною їжею;

Дозволяється займатися легкими домашніми справами, але не перевантажувати себе роботою;

День апостолів Петра та Павла — що можна і заборонено робити

Що не можна робити 29 червня:

У свято Петра і Павла забороняється сваритися, бо це може спричинити лихо;

Не варто займатися важкою фізичною працею, у тому числі прибиранням, тому що можна "вимести" щастя й удачу з дому;

Сьогодні не можна влаштовувати весіль та великих свят, бо це може призвести до розладу в сім’ї;

Заборонено у свято шити та в’язати, інакше можна викликати неприємності;

Не можна позичати або брати в борг — це може призвести до злиднів;

Не слід залишати незавершені роботи — щоб не спричинити невдачу в майбутньому, намагайтеся закінчити всі справи заздалегідь.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.