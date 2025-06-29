Это приведет к нищете и разладу в семье: что строго запрещено делать в праздник Петра и Павла

Не забывайте об основных запретах и традициях этого дня

В воскресенье, 29 июня, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, празднуют день памяти святых апостолов Петра и Павла. По старому стилю этот праздник припадал на 12 июля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Это один из важнейших христианских праздников, который завершает Петров пост и посвящен памяти двух величайших апостолов — Петра и Павла, ставших столпами христианской веры.

Пути апостолов Петра и Павла были разными, но объединяла их одна цель — нести людям слово Божие. Петр, который изначально был рыбаком, стал одним из 12 учеников Христа и символом стойкой веры. Павел же, прежде гонитель христиан, пережил чудесное обращение и превратился в одного из самых пламенных и ревностных проповедников Евангелия.

Что можно делать 29 июня:

Сегодня следует посетить церковь и помолиться святым апостолам Петру и Павлу, попросите их о помощи и защите;

В этот день обязательно нужно совершать добрые дела, помогать нуждающимся, проявлять милосердие;

Праздник принято проводить в кругу семьи и угощать близких вкусной едой;

Разрешается заниматься легкими домашними делами, но не перегружать себя работой;

День апостолов Петра и Павла — что можно и запрещено делать

Что нельзя делать 29 июня:

В праздник Петра и Павла запрещается ссориться и ругаться, потому что это может навлечь беду;

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе уборкой, потому что можно "вымести" счастье и удачу из дома;

Сегодня нельзя устраивать свадеб и больших праздников, потому что это можно привести к разладу в семье;

Запрещено в праздник шить и вязать, иначе можно навлечь неприятности на себя и своих близких;

Нельзя брать в долг или давать взаймы — это может привести к нищете;

Не следует оставлять незавершенной работы — чтобы не навлечь неудачу в будущем, старайтесь закончить все дела заранее.

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.