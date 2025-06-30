Саме час для повторного посіву зелені, висаджування капусти та перцю: посівний календар на липень 2025

Сплануйте посадку городніх культур за допомогою посівного календаря

У розпал літа в липні саме час зайнятися посадкою деяких городніх культур або їх повторним посівом. У другий місяць літа є сприятливі та несприятливі дні для городніх робіт. Плануючи посадку, враховуйте цей фактор.

"Телеграф" підготував посівний календар на липень 2025 року, щоб ви могли орієнтуватися в датах посадки тих чи інших овочів та культур.

Посівний календар на липень 2025

Сприятливі дні у липні посадки картоплі — 11, 18, 19 число. Вибирайте для посадки здорові бульби і до пізньої осені зберете врожай.

Моркву та буряк повторно можна висівати 11, 18, 19 липня. У ці дні також можна проріджувати грядки для кращого зростання паростків.

Посадку розсади помідорів у відкритий ґрунт плануйте на 5, 6, 9, 11, 18, 19 липня.

Повторний висів огірків можна зробити 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19 липня. Так ви отримаєте пізніший, але щедріший урожай.

Розсаду перців і баклажанів у відкритий ґрунт можна робити 2-6, 11, 18, 19, 29-31 липня.

Пізні сорти капусти встигнуть вирости до осені, якщо посадити розсаду в ґрунт 2-8, 27-31 липня.

Кріп, петрушку, руколу можна сіяти у відкритий ґрунт 2-9, 11, 14, 15, 18, 19, 29-31 липня.

Сприятливі дні для повторного посіву редиски та редьки — 2-9, 11, 18, 19, 29-31 липня.

Добре приживуться кабачки та гарбузи, якщо посадити їх 2-6, 9, 11, 14, 18, 19, 29-31 липня.

Цибулю також можна садити у липні. Сприятливі дні для посадки цибулі — 2-9, 11, 14, 18, 19, 29-31 липня.

Повторна посадка бобових, таких як горох і квасоля, сприятлива 2-6, 9, 11, 18-22, 29-31 липня.

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