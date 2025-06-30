Коли дні святих Ольги, Володимира та Анни: дати всіх церковних свят у липні 2025
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Вітати з іменинами доведеться багатьох українців
Липень за новим церковним календарем багатий на важливі дати та події. Серед них — Собор архангела Гавриїла, день пам’яті рівноапостольного князя Володимира, Хрещення Київської Русі-України, Успіння праведної Анни та інші свята. При цьому за старим стилем відзначається День Петра і Павла (по-новому 29 червня).
Які ще церковні свята випадають на другий місяць літа – читайте у нашому матеріалі. "Телеграф" представив церковний календар на липень 2025 року.
Новий церковний календар на липень 2025
- 1 липня – святих чудотворців та безсеребреників Косми та Дам’яна;
- 2 липня – укладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні;
- 3 липня – святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;
- 4 липня – Пресвятої Євхаристії; святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марфи;
- 5 липня – святого преподобного Афанасія Атонського;
- 6 липня – святого преподобного Сисоя Великого;
- 7 липня – Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Фоми та Акакія;
- 8 липня – святого великомученика Прокопія;
- 9 липня – святого священномученика Панкратія, єпископа Таврійського;
- 10 липня – святого преподобного Антонія Печерського;
- 11 липня – святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії;
- 12 липня – Христа-чоловіколюбця; святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михайла Малєїна;
- 13 липня – Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла;
- 14 липня — Отців шести соборів; святого апостола Акили;
- 15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира;
- 16 липня – святого священномученика Атеногена та 10 його учнів;
- 17 липня – святої великомучениці Марини;
- 18 липня – святих мучеників Якинта та Еміліяна;
- 19 липня – святої преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого; святого пророка Дія;
- 20 липня – святого славного пророка Іллі;
- 21 липня – Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона та Іоанна; святого пророка Єзекіїла;
- 22 липня – святої рівноапостольної Марії Магдалини;
- 23 липня — святих мучеників Трохима, Теофіла та інших;
- 24 липня – святих мучеників Бориса та Гліба; святої великомучениці Христини;
- 25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
- 26 липня – святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
- 27 липня – святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;
- 28 липня – святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
- 29 липня – святого мученика Калиніка;
- 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
- 31 липня – святого праведного Євдокима.
Святкування важливих дат багато в чому залежить від погоди. Раніше "Телеграф" писав, чи чекати українцям на спеку або прохолоду у липні 2025 року.