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Коли дні святих Ольги, Володимира та Анни: дати всіх церковних свят у липні 2025

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Церковний календар на липень 2025 Новина оновлена 30 червня 2025, 15:29
Церковний календар на липень 2025. Фото Телеграф

Вітати з іменинами доведеться багатьох українців

Липень за новим церковним календарем багатий на важливі дати та події. Серед них — Собор архангела Гавриїла, день пам’яті рівноапостольного князя Володимира, Хрещення Київської Русі-України, Успіння праведної Анни та інші свята. При цьому за старим стилем відзначається День Петра і Павла (по-новому 29 червня).

Які ще церковні свята випадають на другий місяць літа – читайте у нашому матеріалі. "Телеграф" представив церковний календар на липень 2025 року.

Новий церковний календар на липень 2025

  • 1 липнясвятих чудотворців та безсеребреників Косми та Дам’яна;
  • 2 липня – укладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні;
  • 3 липня – святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;
  • 4 липня – Пресвятої Євхаристії; святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марфи;
  • 5 липня – святого преподобного Афанасія Атонського;
церковні свята на липень 2025
Церковний календар на липень 2025
  • 6 липня – святого преподобного Сисоя Великого;
  • 7 липня – Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Фоми та Акакія;
  • 8 липня – святого великомученика Прокопія;
  • 9 липня – святого священномученика Панкратія, єпископа Таврійського;
  • 10 липня – святого преподобного Антонія Печерського;
  • 11 липнясвятої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії;
Іменини Ольги 11 липня
Іменини Ольги 11 липня
  • 12 липня – Христа-чоловіколюбця; святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михайла Малєїна;
  • 13 липня – Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла;
  • 14 липня — Отців шести соборів; святого апостола Акили;
  • 15 липнясвятого рівноапостольного великого князя Володимира;
  • 16 липня – святого священномученика Атеногена та 10 його учнів;
  • 17 липня – святої великомучениці Марини;
  • 18 липня – святих мучеників Якинта та Еміліяна;
  • 19 липня – святої преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого; святого пророка Дія;
  • 20 липнясвятого славного пророка Іллі;
  • 21 липняВсіх святих українського народу; святих преподобних Симеона та Іоанна; святого пророка Єзекіїла;
  • 22 липнясвятої рівноапостольної Марії Магдалини;
Іменини Марії 22 липня
Іменини Марії 22 липня
  • 23 липня — святих мучеників Трохима, Теофіла та інших;
  • 24 липня – святих мучеників Бориса та Гліба; святої великомучениці Христини;
  • 25 липняУспіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
  • 26 липня – святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
  • 27 липня – святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;
  • 28 липня – святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
  • 29 липня – святого мученика Калиніка;
  • 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
  • 31 липня – святого праведного Євдокима.

Святкування важливих дат багато в чому залежить від погоди. Раніше "Телеграф" писав, чи чекати українцям на спеку або прохолоду у липні 2025 року.

Теги:
#Календар #Свята #Липень #Церковне свято