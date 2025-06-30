Коли дні святих Ольги, Володимира та Анни: дати всіх церковних свят у липні 2025

Вітати з іменинами доведеться багатьох українців

Липень за новим церковним календарем багатий на важливі дати та події. Серед них — Собор архангела Гавриїла, день пам’яті рівноапостольного князя Володимира, Хрещення Київської Русі-України, Успіння праведної Анни та інші свята. При цьому за старим стилем відзначається День Петра і Павла (по-новому 29 червня).

Які ще церковні свята випадають на другий місяць літа – читайте у нашому матеріалі. "Телеграф" представив церковний календар на липень 2025 року.

Новий церковний календар на липень 2025

1 липня – святих чудотворців та безсеребреників Косми та Дам’яна ;

– ; 2 липня – укладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні;

3 липня – святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;

– святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського; 4 липня – Пресвятої Євхаристії; святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марфи;

– Пресвятої Євхаристії; святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марфи; 5 липня – святого преподобного Афанасія Атонського;

Церковний календар на липень 2025

6 липня – святого преподобного Сисоя Великого;

– святого преподобного Сисоя Великого; 7 липня – Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Фоми та Акакія;

– Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Фоми та Акакія; 8 липня – святого великомученика Прокопія;

– святого великомученика Прокопія; 9 липня – святого священномученика Панкратія, єпископа Таврійського;

– святого священномученика Панкратія, єпископа Таврійського; 10 липня – святого преподобного Антонія Печерського;

– святого преподобного Антонія Печерського; 11 липня – святої рівноапостольної Ольги , княгині Київської; святої священномучениці Євфимії;

Іменини Ольги 11 липня

12 липня – Христа-чоловіколюбця; святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михайла Малєїна;

– Христа-чоловіколюбця; святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михайла Малєїна; 13 липня – Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла ;

– Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; ; 14 липня — Отців шести соборів; святого апостола Акили;

— Отців шести соборів; святого апостола Акили; 15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира ;

— ; 16 липня – святого священномученика Атеногена та 10 його учнів;

– святого священномученика Атеногена та 10 його учнів; 17 липня – святої великомучениці Марини;

18 липня – святих мучеників Якинта та Еміліяна;

– святих мучеників Якинта та Еміліяна; 19 липня – святої преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого; святого пророка Дія;

– святої преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого; святого пророка Дія; 20 липня – святого славного пророка Іллі ;

– ; 21 липня – Всіх святих українського народу ; святих преподобних Симеона та Іоанна; святого пророка Єзекіїла;

– ; святих преподобних Симеона та Іоанна; святого пророка Єзекіїла; 22 липня – святої рівноапостольної Марії Магдалини ;

Іменини Марії 22 липня

23 липня — святих мучеників Трохима, Теофіла та інших;

— святих мучеників Трохима, Теофіла та інших; 24 липня – святих мучеників Бориса та Гліба; святої великомучениці Христини;

– святих мучеників Бориса та Гліба; святої великомучениці Христини; 25 липня — Успіння святої Анни , матері Пресвятої Богородиці;

26 липня – святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;

– святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви; 27 липня – святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;

– святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента; 28 липня – святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;

– святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена; 29 липня – святого мученика Калиніка;

– святого мученика Калиніка; 30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;

— святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших; 31 липня – святого праведного Євдокима.

Святкування важливих дат багато в чому залежить від погоди. Раніше "Телеграф" писав, чи чекати українцям на спеку або прохолоду у липні 2025 року.