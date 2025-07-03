Календар свят на липень 2025: скільки свят відзначатимуть українці і чи будуть вихідні
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Дізнайтеся, що відзначатимуть українці у липні цього року
Липень 2025 порадує українців великою кількістю як релігійних, так і державних та професійних свят. Другий місяць цього літа принесе багато приводів для привітань та святкувань із рідними.
Цього місяця українці відзначатимуть День податківця, День ракетно-зенітних військ ЗСУ, День рибалки та інші свята. "Телеграф" підготував для вас календар важливих подій липня 2025.
На жаль, у зв'язку із воєнним станом в Україні, державних вихідних ми не матимемо. Однак приватні підприємці зможуть зробити своїм працівникам маленький подарунок і дозволити не виходити на роботу з приводу якогось свята.
Календар свят на липень 2025
1 липня — День податківця України;
3 липня — День ракетно-військових військ ЗСУ;
4 липня — День національної поліції;
6 липня — День Військово-морських СИЛ ЗСУ;
7 липня — День працівника природно-заповідної справи;
10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності;
11 липня — Всесвітній день шоколаду;
12 липня — Всесвітній день бортпровідника;
13 липня — День рибалки в Україні;
15 липня — День українських миротворців, День хрещення Київської Русі-України;
16 липня — День бухгалтера та аудитора;
19 липня — День тренера в Україні;
20 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
25 липня — День системного адміністратора;
27 липня — День працівників торгівлі;
29 липня — День Сил спеціальних операцій ЗСУ;
30 липня — День вшанування рятувальників.
Раніше "Телеграф" ділився посівним календарем на липень 2025. Саме час для повторного посіву зелені, висаджування капусти та перцю.