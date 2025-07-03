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Календар свят на липень 2025: скільки свят відзначатимуть українці і чи будуть вихідні

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Календар свят на липень 2025 Новина оновлена 03 липня 2025, 18:32
Календар свят на липень 2025. Фото Телеграф

Дізнайтеся, що відзначатимуть українці у липні цього року

Липень 2025 порадує українців великою кількістю як релігійних, так і державних та професійних свят. Другий місяць цього літа принесе багато приводів для привітань та святкувань із рідними.

Цього місяця українці відзначатимуть День податківця, День ракетно-зенітних військ ЗСУ, День рибалки та інші свята. "Телеграф" підготував для вас календар важливих подій липня 2025.

На жаль, у зв'язку із воєнним станом в Україні, державних вихідних ми не матимемо. Однак приватні підприємці зможуть зробити своїм працівникам маленький подарунок і дозволити не виходити на роботу з приводу якогось свята.

Календар свят на липень 2025

1 липня — День податківця України;

3 липня — День ракетно-військових військ ЗСУ;

4 липня — День національної поліції;

6 липня — День Військово-морських СИЛ ЗСУ;

7 липня — День працівника природно-заповідної справи;

10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності;

11 липня — Всесвітній день шоколаду;

12 липня — Всесвітній день бортпровідника;

13 липня — День рибалки в Україні;

15 липня — День українських миротворців, День хрещення Київської Русі-України;

16 липня — День бухгалтера та аудитора;

19 липня — День тренера в Україні;

20 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;

25 липня — День системного адміністратора;

27 липня — День працівників торгівлі;

29 липня — День Сил спеціальних операцій ЗСУ;

30 липня — День вшанування рятувальників.

Календар свят на липень 2025
Календар свят на липень 2025

Раніше "Телеграф" ділився посівним календарем на липень 2025. Саме час для повторного посіву зелені, висаджування капусти та перцю.

Теги:
#Літо #Липень #Свята