Календар свят на липень 2025: скільки свят відзначатимуть українці і чи будуть вихідні

Дізнайтеся, що відзначатимуть українці у липні цього року

Липень 2025 порадує українців великою кількістю як релігійних, так і державних та професійних свят. Другий місяць цього літа принесе багато приводів для привітань та святкувань із рідними.

Цього місяця українці відзначатимуть День податківця, День ракетно-зенітних військ ЗСУ, День рибалки та інші свята. "Телеграф" підготував для вас календар важливих подій липня 2025.

На жаль, у зв'язку із воєнним станом в Україні, державних вихідних ми не матимемо. Однак приватні підприємці зможуть зробити своїм працівникам маленький подарунок і дозволити не виходити на роботу з приводу якогось свята.

Календар свят на липень 2025

1 липня — День податківця України;

3 липня — День ракетно-військових військ ЗСУ;

4 липня — День національної поліції;

6 липня — День Військово-морських СИЛ ЗСУ;

7 липня — День працівника природно-заповідної справи;

10 липня — Всесвітній день енергетичної незалежності;

11 липня — Всесвітній день шоколаду;

12 липня — Всесвітній день бортпровідника;

13 липня — День рибалки в Україні;

15 липня — День українських миротворців, День хрещення Київської Русі-України;

16 липня — День бухгалтера та аудитора;

19 липня — День тренера в Україні;

20 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;

25 липня — День системного адміністратора;

27 липня — День працівників торгівлі;

29 липня — День Сил спеціальних операцій ЗСУ;

30 липня — День вшанування рятувальників.

Календар свят на липень 2025

Раніше "Телеграф" ділився посівним календарем на липень 2025. Саме час для повторного посіву зелені, висаджування капусти та перцю.