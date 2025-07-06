"Писати між рядків": як виживали журналісти в СРСР

Сьогодні журналісти мають безпрецедентний доступ до інформації та можливість висловлювати різні точки зору, але водночас стикаються з новими викликами

У Радянському Союзі журналістика була не професією, а ідеологічною зброєю. Правду заборонено було писати, натомість треба було "формувати правильну свідомість мас". Але як насправді проходив день пересічного журналіста за залізною завісою?

Про це розповість "Телеграф". У цьому нам допоміг штучний інтелект.

Ранкова планерка: що можна, а чого не можна

О 9 ранку в редакції газети чи журналу збирались на планерку. Головний редактор, зазвичай член партії, озвучував "лінію дня" — які теми висвітлювати, а які замовчувати. Список заборонених тем був величезним: від критики влади до згадок про дефіцит товарів. Замість цього треба було писати про "трудові звершення", "дружбу народів" і "світлий комуністичний майбутній".

Пошук "правильних" героїв

Після планерки журналісти розходились шукати матеріал. Але не будь-який — потрібен був "позитивний" контент. Передовик виробництва, який перевиконав план, колгоспниця, яка вирощує рекордні врожаї, студент, який поєднує навчання з громадською роботою. Реальні проблеми людей — черги в магазинах, поганий медичний сервіс, житлова криза — були табу.

Обідня перерва: чутки замість новин

У їдальні редакції за обідом (гречана каша, котлета і компот) журналісти обмінювались справжніми новинами. Тут можна було почути те, що ніколи не потрапить у газети: хто з керівників потрапив у немилість, які товари з'являться в магазинах, чи правда, що на заводі страйкують робітники. Ці розмови велись пошепки — стіни мають вуха.

Мистецтво езопової мови

Повернувшись до редакції, журналісти сідали за друкарські машинки. Тут потрібне було справжнє мистецтво — писати так, щоб і цензуру пройти, і читачам щось сказати. Замість "товарів немає" писали "асортимент розширюється". Замість "люди невдоволені" — "є окремі недоліки в роботі". Досвідчені журналісти вміли писати "між рядків", закладаючи підтекст у, здавалося б, безневинні фрази.

Червоний олівець цензора

Кожен матеріал проходив через кілька рівнів перевірки. Спочату завідувач відділу, потім заступник головного редактора, нарешті — сам головред. Кожен мав право викреслити будь-що червоним олівцем. Найнебезпечнішими були матеріали про міжнародні події — одне невірне слово про "братні соціалістичні країни" могло коштувати кар'єри.

Спецкори і закриті теми

Особлива каста — спеціальні кореспонденти, які мали доступ до закритої інформації. Вони отримували зведення з КДБ, МВС, партійних органів. Але навіть вони мали писати тільки те, що дозволено "зверху". Багато важливих подій взагалі не висвітлювались — аварії, злочини, стихійні лиха замовчувались або подавались у спотвореному вигляді.

Вечірня здача номера

Ввечері — останній етап. Верстальники складали номер, а журналісти чекали фінального схвалення. Навіть на цьому етапі матеріал могли вилучити через дзвінок "зверху". Часто доводилось екстрено переробляти цілі сторінки, якщо змінювалась політична кон'юнктура.

Зарплата і привілеї

Журналісти центральних видань отримували 200-300 карбованців, що було непогано за радянськими мірками. Плюс соціальний пакет: путівки в санаторії, можливість купувати дефіцитні товари в спецмагазинах. Але найголовнішим був доступ до інформації — журналісти знали про події набагато більше, ніж пересічні громадяни.

Самвидав і підпільна преса

Найсміливіші журналісти таємно писали для самвидаву — машинописних текстів, які передавались з рук в руки. Це було смертельно небезпечно — за такі "антирадянські" матеріали можна було потрапити в тюрму або психлікарню. Але саме завдяки цим людям правда все-таки пробивалась крізь залізну завісу.

Так проходив день радянського журналіста — між партійними настановами і власною совістю, між бажанням сказати правду і страхом за власну долю. Писати між рядків було не просто стилістичним прийомом, а способом виживання.

Сучасна журналістика

Журналістика зазнала кардинальних змін за останні десятиліття. Якщо в радянські часи професія журналіста була чітко регламентована державою з гарантованою стабільністю, але обмеженою свободою, то сучасний журналіст працює у зовсім іншій реальності.

Сьогодні журналісти мають безпрецедентний доступ до інформації та можливість висловлювати різні точки зору, але водночас стикаються з новими викликами: інформаційним хаосом, фейковими новинами, економічною нестабільністю та потребою постійно адаптуватися до нових технологій.

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