Купалися в багнюці, співали російскі пісні і пили смердючу воду: як у СРСР діти їздили в санаторії

"Телеграф" розповідає, що їли і як проводили дозвілля в СРСР

Життя в СРСР було буремним, а для деяких людей навіть бідним. У Радянському Союзі далеко не всі могли дозволити собі путівку на море чи до табору дітям. Люди відпочивали "дикунами" або просто приїжджав у гості до родичів чи друзів в інші міста.

"Телеграф" розповідає про відпочинок тих, хто міг дозволити собі відпочинок на курорті. Він суттєво відрізняється від відпочинку сучасної людини.

Як відпочивали радянські люди

Часто радянські люди відпочивали на Чорному морі, у Карпатах чи Прибалтиці. Для відпочинку на території країни будувалися оздоровчі комплекси.

Місця відпочинку в СРСР. Фото - Obozrevatel

Для відпочинку у санаторії громадянам треба було отримати лікарську довідку та взяти путівку. Останніх часто не вистачало через корупцію у профспілках, проте цей факт не заважав керівництву тричі на рік відпочивати разом із сім’єю державним коштом. Найчастіше така поїздка була безплатною або обходилася в 10% — 30% від заробітної плати.

Як правило, у відпустці люди проводили 24 дні і відправили відпочинок на лікування або профілактику організму. Необхідні процедури призначали медики.

Популярні лікувальні грязьові ванни, мінеральна вода, лікування банками і душ Шарко. У вільний час відпочивальники ходили на танці, до бібліотеки чи грали у шахи. На території кожного пансіонату була сцена — часто там виступали відомі артисти.

Номери в готелях були однаковими: два односпальні ліжка. Душ та туалет знаходилися в коридорі. Телебачення було відсутнє взагалі.

Ні про який шведський стіл не йшлося, годували всіх однаково. На столах була присутня каша, м’ясо або риба та салат. На обід давали суп чи борщ.

Школярі мріяли потрапити до піонертабору, проте путівки діставалися далеко не всім. Найпопулярнішим був Артек на березі Чорного моря в Криму.

Проте здобути путівку міг далеко не кожен. Зазвичай туди потрапляли лише "за блатом" діти членів комуністичних партій та іноземці.

Відпочинок в СРСР. Фото - Obozrevatel

Весь день у таборі був завантажений заходами та конкурсами, а особливу увагу приділяли спортивним змаганням. Ходили там в однаковій формі із червоними краватками. Дітей змушували проголошувати комуністичні слогани та співати російські пісні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в СРСР рятувались від спеки та жили без кондиціонерів.