Робота в полі і прання руками - не відпочинок: як люди проводили вихідні в СРСР
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Зараз все змінилось
У Радянському Союзі вихідні були не стільки часом для відпочинку, скільки ще однією нагодою "встигнути зробити все". Для багатьох це були дні напруженої побутової праці — особливо у сім’ях робітників.
"Телеграф" розповість, як проводили вихідні люди в СРС. Чим вони займались два дні.
Побутовий графік вихідного дня
Після сніданку родини часто вирушали на дачі або городи. Там працювали майже весь день: пололи бур’яни, копали землю, збирали врожай, сапали картоплю чи садили розсаду. Робота тривала до обіду або й довше — поки дозволяла погода й сили.
Інші залишалися в місті, щоб вирішити побутові справи. Одним із найпоширеніших занять було стояння в довжелезних чергах за продуктами або дефіцитними товарами. Люди йшли в кілька магазинів поспіль, обмінювалися інформацією, де "що викинули". Часто ходили цілими родинами — щоб зайняти чергу або підстрахувати одне одного.
У другій половині дня жінки прали речі вручну, вивішували білизну на мотузки у дворі, прасували, мили підлогу, прибирали кухню. Це була своєрідна генеральна репетиція перед наступним робочим тижнем.
Чоловіки тим часом лагодили машини — якщо мали. Залазили під "Жигулі" або "Москвич", крутили гайки, щось мастили, перевіряли. У кого не було авто — займались домашніми справами: лагодили кран, прибивали поличку, знімали старі шпалери чи фарбували двері.
Вечір без відпочинку
Вечір проходив тихо: перегляд телевізора (одного-двох каналів), підготовка дітей до школи, читання книги. Але саме на вечерю багато родин дозволяли собі маленьке свято — смачні домашні пиріжки, салат "Олів’є" або навіть ковбасу, якщо вдалося дістати. Це був момент, коли хотілося хоч трохи пожити, як партійна еліта — дозволити собі щось особливе, хоч раз на тиждень.
Як ми проводимо вихідні сьогодні
Сьогодні все змінилося. Люди цінують свій час, бережуть сили, люблять себе. Вихідні все частіше стають часом для родини: прогулянки, спільні сніданки, зустрічі з друзями, поїздки. Те, що колись було розкішшю, тепер — норма турботи про себе.
Раніше "Телеграф" писав, як у СРСР проводили день заможні люди.