Робота в полі і прання руками - не відпочинок: як люди проводили вихідні в СРСР

Зараз все змінилось

У Радянському Союзі вихідні були не стільки часом для відпочинку, скільки ще однією нагодою "встигнути зробити все". Для багатьох це були дні напруженої побутової праці — особливо у сім’ях робітників.

"Телеграф" розповість, як проводили вихідні люди в СРС. Чим вони займались два дні.

Побутовий графік вихідного дня

Після сніданку родини часто вирушали на дачі або городи. Там працювали майже весь день: пололи бур’яни, копали землю, збирали врожай, сапали картоплю чи садили розсаду. Робота тривала до обіду або й довше — поки дозволяла погода й сили.

Роботи в полі у СРСР

Інші залишалися в місті, щоб вирішити побутові справи. Одним із найпоширеніших занять було стояння в довжелезних чергах за продуктами або дефіцитними товарами. Люди йшли в кілька магазинів поспіль, обмінювалися інформацією, де "що викинули". Часто ходили цілими родинами — щоб зайняти чергу або підстрахувати одне одного.

Черги СРСР

У другій половині дня жінки прали речі вручну, вивішували білизну на мотузки у дворі, прасували, мили підлогу, прибирали кухню. Це була своєрідна генеральна репетиція перед наступним робочим тижнем.

Прання в СРСР

Чоловіки тим часом лагодили машини — якщо мали. Залазили під "Жигулі" або "Москвич", крутили гайки, щось мастили, перевіряли. У кого не було авто — займались домашніми справами: лагодили кран, прибивали поличку, знімали старі шпалери чи фарбували двері.

Ремонт машини СРСР

Вечір без відпочинку

Вечір проходив тихо: перегляд телевізора (одного-двох каналів), підготовка дітей до школи, читання книги. Але саме на вечерю багато родин дозволяли собі маленьке свято — смачні домашні пиріжки, салат "Олів’є" або навіть ковбасу, якщо вдалося дістати. Це був момент, коли хотілося хоч трохи пожити, як партійна еліта — дозволити собі щось особливе, хоч раз на тиждень.

Їжа в СРСР

Як ми проводимо вихідні сьогодні

Сьогодні все змінилося. Люди цінують свій час, бережуть сили, люблять себе. Вихідні все частіше стають часом для родини: прогулянки, спільні сніданки, зустрічі з друзями, поїздки. Те, що колись було розкішшю, тепер — норма турботи про себе.

Раніше "Телеграф" писав, як у СРСР проводили день заможні люди.