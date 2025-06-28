Перевірте балкон. Радіоприймач з СРСР можна продати за чималі гроші

Такі екземпляри виготовляли майже 50 років назад

В Україні продають чимало радянських речей за непогані гроші. Так можна заробити на давно забутих у сервантах чи на балконі пристроях, до прикладу, на радіоприймачі.

Про це свідчить оголошення на порталі з продажу вживаних речей. Зазначається, що старий радянський радіоприймач продають за 550 грн.

"Продається радіоприймач Океан-205 виробництво СРСР. Б/у. Вмикається. Немає антени та задньої кришки", — йдеться у повідомленні.

Скільки коштує радіоприймач з СРСР

Зауважимо, що такі радіоприймачі почали виготовляти з 1970 років, на Мінському радіозаводі (ПО "Горизонт"). Радіоприймач Океан-205 — класичний портативний транзисторний приймач, якій був дуже популярним в радянські часи. Такий пристрій знаходився майже в кожній квартирі, адже мав кілька переваг. Мінусом приймача можна вважати його вагу, яка в середньому становила 4 кг.

Радіоприймач Океан-205

Чому обирали приймач Океан-205

надійний широкий діапазон, який дозволяв ловити локальні та далекі закордонні передачі — "Голос Америки", ВВС тощо.

дозволяв ловити локальні та далекі закордонні передачі — "Голос Америки", ВВС тощо. якість прийому та звуку : автопідстроювання УКВ, тонкі налаштування тембру та стрілочний індикатор

: автопідстроювання УКВ, тонкі налаштування тембру та стрілочний індикатор престижність: ціна складала приблизно 145 рублів — близько півтори місячних зарплат інженера в СРСР.

Вже тривалий час радіоприймач Океан-205 вважається раритетом і поповнив чимало приватних колекцій. Наразі на ринку особливо цінують моделі з повною комплектацією і ті, що працюють.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають радянську рідкісну каблучку з бурштином, про яку мріяла кожна жінка в СРСР.