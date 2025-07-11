У хід йшло все: сучасні діти і не знають, як в СРСР зберігали продукти у спеку
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Перші холодильники зʼявились в Радянському Союзі лише у 1960 році
Життя в СРСР, коли холодильники були рідкістю в домівках, люди винайшли безліч кмітливих способів зберігання продуктів у спекотну погоду. Ці методи, що передавалися з покоління в покоління, допомагали мільйонам сімей уберегти їжу від псування.
"Телеграф" розповість, як це робили в СРСР. Що вигадували господині, аби вберегти свої харчі.
Льодовні
Найпопулярнішим способом охолодження була льодовня — спеціальна шафа з відділенням для льоду. Лід заготовляли взимку, розпилюючи його на річках та озерах, а потім зберігали в підвалах, обгорнутий у солому та тирсу. Такий лід міг протриматися до середини літа.
Підземні сховища
Майже кожна сільська садиба мала льох або підвал — природний холодильник, де температура навіть влітку не перевищувала 10-12 градусів. Тут зберігали молочні продукти, м'ясо, овочі та консервацію.
У міських квартирах використовували ящики з подвійними стінками, між якими засипали тирсу або торф для кращої теплоізоляції.
Народні хитрощі
Радянські господині розробили цілу систему хитрощів:
- Мокрі рушники та тканина — продукти загортали у вологу тканину, яка при випаровуванні охолоджувала вміст.
- Глиняні горщики — пористі стінки дозволяли воді випаровуватися, створюючи охолоджувальний ефект.
- Колодязі — молоко та інші продукти опускали у відрах прямо у колодязну воду.
- Річки та струмки — городяни їздили на дачі, де використовували природні водойми як холодильники.
Заготівлі на зиму
Особливе місце займали традиційні методи консервування: соління, квашення, сушіння та копчення. Ці способи дозволяли зберігати продукти місяцями без будь-якого охолодження.
Капусту квасили у великих діжках, огірки солили в дерев'яних бочках, а м'ясо коптили в спеціальних коптильнях. Фрукти та овочі сушили на горищах або на відкритому повітрі.
Перші холодильники
Лише з 1960-х років холодильники почали масово з'являтися в радянських домівках. Популярні моделі "Саратов", "Мінськ" та "ЗіЛ" стали символом технічного прогресу та покращення життя.
Раніше "Телеграф" писав, як рятувалися від спеки в СРСР.