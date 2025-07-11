В ход шло все: современные дети и не знают, как в СССР хранили продукты в жару

Первые холодильники появились в Советском Союзе только в 1960 году

Жизнь в СССР, когда холодильники были редкостью в домах, люди изобрели множество сообразительных способов хранения продуктов в жаркую погоду. Эти методы, передававшиеся из поколения в поколение, помогали миллионам семей уберечь пищу от порчи.

"Телеграф" поведает, как это делали в СССР. Что придумывали хозяйки, чтобы уберечь свои продукты.

Ледовни

Самым популярным способом охлаждения были ледовни – специальный шкаф с отделением для льда. Лед заготовляли зимой, распыляя его на реках и озерах, а затем хранили в подвалах, обернутый в солому и опилки. Такой лед мог продержаться до середины лета.

Подземные хранилища

Почти каждый сельский дом имел подвал — природный холодильник, где температура даже летом не превышала 10-12 градусов. Здесь хранили молочные продукты, мясо, овощи и консервацию.

В городских квартирах использовали ящики с двойными стенками, между которыми засыпали опилки или торф для лучшей теплоизоляции.

Подвал

Народные уловки

Советские хозяйки разработали целую систему уловок:

Мокрые полотенца и ткань – продукты заворачивали во влажную ткань, которая при испарении охлаждала содержимое.

– продукты заворачивали во влажную ткань, которая при испарении охлаждала содержимое. Глиняные горшки – ячеистые стены позволяли воде испаряться, создавая охлаждающий эффект.

– ячеистые стены позволяли воде испаряться, создавая охлаждающий эффект. Колодцы — молоко и другие продукты опускали в ведрах прямо в колодезную воду.

— молоко и другие продукты опускали в ведрах прямо в колодезную воду. Реки и ручьи — горожане ездили на дачи, где использовали природные водоемы в качестве холодильников.

Заготовки на зиму

Особое место занимали традиционные методы консервирования: соление, квашение, сушка и копчение. Эти способы позволяли хранить продукты месяцами без какого-либо охлаждения.

Капусту квасили в больших бочках, огурцы солили в деревянных бочках, а мясо коптили в специальных коптильнях. Фрукты и овощи сушили на чердаках или на открытом воздухе.

Консервация

Первые холодильники

Лишь с 1960-х годов холодильники начали массово появляться в советских домах. Популярные модели "Саратов", "Минск" и "ЗиЛ" стали символом технического прогресса и улучшения жизни.

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