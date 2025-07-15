Від болота до зеленого масиву: який вигляд раніше мав район "Червоний камінь" в Дніпрі

Як на місці пустирів у Дніпрі виріс цілий мікрорайон

Сьогодні мешканці Дніпра сприймають житловий масив "Червоний Камінь" як звичну частину міста — з багатоповерхівками, школами, магазинами та видом на води затопленого кар’єра. Але кілька десятиліть тому на цій території не було нічого, окрім промислових відвалів і боліт.

Завдяки фото, опублікованим в блозі Артема Костюка, можна побачити, який вигляд мав цей район 45 років тому.

Будівництво житлового масиву "Червоний Камінь" офіційно розпочалось у 1971 році. Про зведення першого дев’ятиповерхового будинку повідомляли дніпропетровські газети, а на місці колишніх кар’єрів та пустирів почали виростати нові квартали. Усього під забудову виділили 250 гектарів, а частину території навіть довелося намити — такі амбітні плани були у проєктувальників.

Кар'єр, біля якого звели житловий масив

За п’ять років на карті міста з’явився новий масив із житлом, школами, дитсадками, магазинами і навіть "Універсамом" — другим у місті сучасним прообразом супермаркету.

Одна зі шкіл ж/м "Червоний камінь". Фото: Олександр Коновалов

Початково масив мав назву "Діївський", пізніше — "Петровський", а згодом його поділили на три частини: "Червоний Камінь", "Покровський" (раніше "Комунар") і "Парус". Остаточну назву мікрорайон отримав на честь червоного граніту, який тут добували раніше.

Вид на озеро. Фото: Олександр Коновалов

Один із кар’єрів до моменту забудови вже був затоплений — зараз це своєрідне місце відпочинку для мешканців району, яке нагадує озеро. Колись біля нього хотіли закласти великий сад, прикрасою якого мав стати фонтан "Ювілейний" — водограй із 200 струменів заввишки до 30 метрів.

Багатоповерхівки ж/м "Червоний камінь". Фото: Олександр Коновалов

На жаль ідеї про гідропарк та масштабну рекреаційну зону так і не втілилися повністю. Проте район і досі залишається одним із найзеленіших і найупорядкованіших у місті.

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