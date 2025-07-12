Величний храм, шикарний готель та місце для балів: яким був Харків, поки ці будинки не знищили

Їх можна побачити лише на старих фотографіях

З часом міста неминуче змінюються. Нові будівлі з’являються там, де колись були затишні дворики, величні храми чи особняки. Те, що здавалося невід’ємною частиною міста, зникає без сліду. Харків — не виняток. Час, війни, політичні рішення та містобудівні зміни змінили місто.

"Телеграф" пропонує подивитися на збережені старі фотографії, повернутися в минуле та побачити, якими були будівлі, що прикрашали Харків.

Миколаївська церква

Храм у візантійському стилі, збудований у 1896 році, колись стояв на Миколаївській площі — нинішній площі Конституції. Він був не лише духовним осередком, а й прикрасою центру міста. Але в 1930 році собор знесли. Формальна причина — він нібито заважав огляду трамвайникам на повороті. Але справжній мотив був політичним: у роки антирелігійної кампанії храм став жертвою боротьби радянської влади з церквою. Так одна з найкрасивіших споруд дореволюційного Харкова зникла назавжди.

Миколаївська церква

Пасаж Пащенка-Тряпкіна

На місці колишньої Харківської фортеці у 1875 році відкрився перший у місті пасаж — крита галерея із крамницями та затишною архітектурою. Зведений домовласником Пащенком-Тряпкіним, він став символом прогресу та міської моди кінця XIX століття. Галерея з’єднувала Університетську вулицю з Купецьким спуском. Пасаж працював і в радянський час, але постраждав у роки Другої світової війни. Після війни його руїни знесли, а на цьому місці облаштували сквер із фонтаном.

Пасаж на Сергіївській площі

Будівля Дворянських зборів

У цій будівлі, зведеній у 1820 році, проводили вибори, влаштовували бали, виставки та театральні вечори. З початком Першої світової її перетворили на шпиталь, а згодом — на Будинок піонерів. Саме тут у 1935 році встановили першу в СРСР новорічну ялинку. Під час німецьких бомбардувань 1943 року будівлю було зруйновано. Після війни її не стали відновлювати — на місці колишніх зборів з’явився сквер і пам’ятник "П’ятеро з ломбарду", який простояв до 2011 року. А тепер тут встановлено пам’ятник "Україна, що летить".

Дворянські збори та пам’ятник, який тепер стоїть на його місці

Гранд-готель на Торговій площі

Цей готель збудували в 1830 році. На той час він був справжнім оазисом розкоші. воєнні роки воно було зруйноване. Оксамит, шовк, вишукані страви та атмосфера шику — все це було в "Гранд-готелі" купця Павлова. У роки Громадянської війни тут розташовувався штаб Добровольчої армії, згодом будівля знову стала готелем — уже під назвою "Спартак". Але у воєнні роки її було зруйновано. На початку 2000-х на цьому місці встановили монумент на честь 10-річчя незалежності України, але й він довго не простояв.

Панорама "Голгофа" та кінотеатр "Маяк"

На початку XX століття на Сергiївській площі звели спеціальну круглу будівлю для розміщення панорами "Голгофа" — величезної картини на біблійну тему. Згодом на цьому ж місці експонували панно про страждання християн. Архітектурний балаган намагалися пристосувати під роллердром, але зрештою він став популярним кінотеатром "Маяк". Глядачі приходили сюди і до революції, і за радянських часів. Але у 1930-х роках будівлю знесли.