Колись у ньому водилися черепахи, а тепер там сміття і болото: де у Дніпрі є "Черепаховий ставок"

"Таємна" локація знаходиться в історичній частині міста

У Дніпрі є не лише архітектурні пам’ятки, а й унікальні зелені зони, які підійдуть для тихого сімейного відпочинку. Наприклад — "Черепаховий ставок".

Раніше це затишне, але "приховане" місце в історичній частині міста Шляхівці, було чистим: у ньому плавали риби і мешкали черепахи, завдяки яким водоймище й отримало свою назву (місцеві іноді називають його "Черепашим озером").

Спочатку тут був кар’єр, який потім заповнився джерельною водою. Довгий час у дніпровському ставку мешкало безліч болотних і занесених до Червоної книги черепах, також у ньому зустрічаються риби, вужі, жаби та качки.

Черепахи у ставку у Дніпрі Черепахи у ставку у Дніпрі

Присутність рідкісних черепах вимагає збереження непорушної екосистеми, щоб не допустити загибелі цих рептилій, проте "Черепаховий ставок" останні роки зазнає серйозного забруднення. Відпочиваючі регулярно залишають пляшки, пакети та побутове сміття у прибережній зоні та у воді. В результаті екосистема ставка страждає:

У квітні 2024 року ветеринар Олександр Шулешко попереджав у suspilne.media, що хімічні речовини із пластику та сміття викликають захворювання у черепах — їхні обмін речовин та органи, особливо печінка та нирки, стають уразливими.

Місцеві жителі вже розпочали безкорисливу роботу з очищення. Останнє прибирання ставка пройшло в суботу, 5 липня, проте для повного відновлення екосистеми також необхідна допомога фахівців та підтримка міської влади.

"Черепаховий ставок" у Дніпрі на карті:

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