Колись у ньому водилися черепахи, а тепер там сміття і болото: де у Дніпрі є "Черепаховий ставок"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Таємна" локація знаходиться в історичній частині міста
У Дніпрі є не лише архітектурні пам’ятки, а й унікальні зелені зони, які підійдуть для тихого сімейного відпочинку. Наприклад — "Черепаховий ставок".
Раніше це затишне, але "приховане" місце в історичній частині міста Шляхівці, було чистим: у ньому плавали риби і мешкали черепахи, завдяки яким водоймище й отримало свою назву (місцеві іноді називають його "Черепашим озером").
Спочатку тут був кар’єр, який потім заповнився джерельною водою. Довгий час у дніпровському ставку мешкало безліч болотних і занесених до Червоної книги черепах, також у ньому зустрічаються риби, вужі, жаби та качки.
Присутність рідкісних черепах вимагає збереження непорушної екосистеми, щоб не допустити загибелі цих рептилій, проте "Черепаховий ставок" останні роки зазнає серйозного забруднення. Відпочиваючі регулярно залишають пляшки, пакети та побутове сміття у прибережній зоні та у воді. В результаті екосистема ставка страждає:
У квітні 2024 року ветеринар Олександр Шулешко попереджав у suspilne.media, що хімічні речовини із пластику та сміття викликають захворювання у черепах — їхні обмін речовин та органи, особливо печінка та нирки, стають уразливими.
Місцеві жителі вже розпочали безкорисливу роботу з очищення. Останнє прибирання ставка пройшло в суботу, 5 липня, проте для повного відновлення екосистеми також необхідна допомога фахівців та підтримка міської влади.
"Черепаховий ставок" у Дніпрі на карті:
Раніше повідомлялося, що в Україні буквально зникає прісноводна риба. "Телеграф" розповідав, чому золотого карася стає дедалі менше.