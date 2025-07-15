От болота до зеленого массива: как раньше выглядел район "Красный камень" в Днепре

Как на месте пустырей в Днепре вырос целый микрорайон

Сегодня жители Днепра воспринимают жилмассив "Красный Камень" как привычную часть города — с многоэтажками, школами, магазинами и видом на воду затопленного карьера. Но несколько десятилетий назад на этой территории не было ничего, кроме промышленных отвалов и болот.

Благодаря фото, опубликованным в блоге Артема Костюка, можно увидеть, как выглядел этот район 45 лет назад.

Строительство жилмассива "Красный Камень" официально началось в 1971 году. О строительстве первого девятиэтажного дома сообщали днепропетровские газеты, а на месте бывших карьеров и пустырей начали расти новые кварталы. Всего под застройку было выделено 250 гектаров, а часть территории даже пришлось намыть — такие амбициозные планы были у проектировщиков.

Карьер, возле которого построили жилой массив

Через пять лет на карте города появился новый массив с жильем, школами, детсадами, магазинами и даже "Универсамом" — вторым в городе современным прообразом супермаркета.

Одна из школ ж/м "Красный камень". Фото: Александр Коновалов

Первоначально массив назывался "Деевский", позже — "Петровский", а впоследствии его разделили на три части: "Красный Камень", "Покровский" (ранее "Коммунар") и "Парус". Окончательное название микрорайон получил в честь красного гранита, который здесь добывали раньше.

Вид озера. Фото: Александр Коновалов

Один из карьеров к моменту застройки уже был затоплен — сейчас это своеобразное место отдыха для жителей района, напоминающее озеро. Когда-то возле него хотели заложить большой сад, украшением которого должен был стать фонтан "Юбилейный" — водомет из 200 струй высотой до 30 метров.

Многоэтажки ж/м "Красный камень". Фото: Александр Коновалов

К сожалению, идеи о гидропарке и масштабной рекреационной зоне так и не воплотились полностью. Но район до сих пор остается одним из самых зеленых и благоустроенных в городе.

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