Ніби кадри з фільму: в Україні є унікальний кар'єр, розташований під горою (фото)

Купатися у водоймі заборонено, але це знахідка для тих, хто любить красу і тишу

Україна багата на водойми неймовірної краси. Одна із таких — колишній кам’яний кар’єр біля містечка Турка, відомий як Блакитне озеро. Це місце виглядає дуже ефектно завдяки скелястим берегам і бірюзово‑синьому кольору води.

Цей кар’єр виглядає як, як фото з листівки. "Телеграф" розповість більше про Блакитне озеро поблизу міста Турка на Львівщині.

Довжина кар’єру близько 150 м, а ширина — 50 м. Глибина водойми сягає 20 метрів. Він розташований просто під горою Кичерою. Однак купатися у кар’єрі заборонено через небезпечне дно і пляжі.

Однак це не привід не помилуватися красивим краєвидом і насолодитися пейзажем із берега. Сюди можна прийти, аби відпочити емоційно — почитати книгу, просто посидіти біля води або навіть зробити гарні фото.

Особливо красиво кар’єр виглядає, якщо піднятися на гору Кичера. Особливо гарно на світанку, коли на кар’єр падає туман.

Облаштованих пляжів, ресторанів чи готельних комплексів біля кар’єру немає. Це місце ідеально підійде для тих, хто любить малолюдні відпочинки та єднання з природою. Якщо подорожуєте Львівщиною і хочете потрапити до Блакитного озера, зупинитися можна у Турці — там є місце для кемпінгу.

Як дістатися

Якщо подорожуєте власною машиною, виїжджайте зі Львова на трасу Н13 і прямуйте через Самбір до міста Турки. Це приблизно 130 км. Звідти звертайте до кар'єру. Можна діти пішки за 20 хв або доїхати машиною за кілька хвилин.

Якщо ж ви їдете громадським транспортом, автобуси здійснюють регулярні рейси зі Львова до міста Турки. Від центра містечка дійти до кар'єру можна пішки.

Турківський кар'єр — це не просто озеро на Львівщині. Це неймовірно красивий туристичний об'єкт, де є спокій природи. Тут ви зможете зануритися в тишу, зробити унікальні фото і просто відпочити емоційно.

Раніше "Телеграф" розповідав, де у Львівській області знаходиться озеро "Барвінок". Раніше воно використовувалося як спортивна водойма — тут влаштовували різноманітні турніри, але згодом ці заходи припинилися, швидше за все, через брак фінансування. Тепер озеро доступне для всіх рибалок та любителів спокійного відпочинку біля води.