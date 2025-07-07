У його глибинах захований ліс та спіральна стежка: в Україні є озеро з чистою водою та цікавою історією

Ця водойма утворилася близько 25 років тому

В Україні є безліч мальовничих водойм, куди можна поїхати та насолодитися природою. Неподалік Києва є "Блакитне озеро", а поряд з Житомиром можна відпочити на Соколівському кар’єрі, який заворожує своїми пейзажами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де саме цей кар’єр і що у ньому особливого. Ми дізналися деякі цікаві факти.

Соколовський кар’єр біля Житомира – чим особливий

На околиці Житомира захований дивовижний Соколовський кар’єр оточений гарним лісом та гранітними скелями, які надають місцю особливої атмосфери. Тут можна забути про міську суєту, насолодитися тишею природи й навіть поплавати у прозорій воді.

Соколовський кар’єр

Це місце особливо приваблює дайверів — для них кар’єр став справжнім раєм із дивовижними підводними краєвидами. На дні водойми ростуть дерева, створюючи ефект справжнього підводного лісу, в якому, здається, ніби поринаєш у казку.

На дні Соколівського кар’єру багато дерев та спіральний спуск

Насправді цей кар’єр, який часто називають озером, має цікаву історію. Водойма утворилася близько 25 років тому. Раніше на його місце добивали граніт, використовуючи спеціальну техніку та вибухівку для створення кам’яної чаші. Але після припинення видобутку, кар’єр наповнився водою і перетворився на мальовничу водойму.

Соколівському кар’єру близько 25 років, Фото: фейсбук-група "Подорожі Україною"

Але цікавою особливістю кар’єру є дорога, якою граніт вивозили на поверхню. Вона вилася спіраллю проти годинникової стрілки, але оцінити стежку зараз можуть лише дайвери, оскільки вона прихована під водою. На дні озера також довгий час лежав затоплений автомобіль "Жигулі", але потім авто прибрали, адже з нього вийшло паливо та масло.

На Соколівському кар’єрі чиста вода, Фото: фейсбук-група "Подорожі Україною"

Ще місцеві розповідають, що на дні кар’єру лежить екскаватор, але поки що ця інформація ніяк не підтвердилася. Слід зазначити, що глибина кар’єру становить близько 100 метрів. У цій водоймі часто плавають новачки та досвідчені дайвери, і в ньому навіть тренування багаторазовий рекордсмен України Олександр Бубенчиков.

Як виглядає Соколовський кар’єр, Фото: фейсбук-група "Подорожі Україною"

Кажуть, що в цій місцевості на відстані 150 метрів від берега в західному напрямку на глибині 65-45 метрів знаходиться аномальна зона. Біля похилої стінки кар’єру, розташованої під кутом 50 – 60 градусів, у багатьох дайверів перестає працювати компас і відмовляє VR3.

Соколовський кар’єр – як туди доїхати

Відпочиваючих приваблює кришталево чиста вода на кар’єрі, гранітні скелі, з яких можна зістрибнути у воду та тиша. На локації немає спеціально обладнаних місць для плавання, але влітку на Соколівському кар’єрі все одно багато людей, які приїжджають на пікнік та залишаються з ночівлею у наметах.

Цей кар’єр дуже глибокий, але гарний

Соколовський кар’єр знаходиться на околиці Житомира за адресою вул. Гранітна, 16. До водойми найзручніше дістатися з центру міста громадським транспортом. Можете скористатися автобусами №102, маршрутками №8, №4. Зупинка називається "Гаражний кооператив "Аграрник"", від неї до кар’єру йти пішки хвилин десять.

З інших міст зручно приїхати до Житомира міжміським автобусом або електричкою. З Києва дорога займе приблизно дві години.

"Телеграф" писав раніше, що за півгодини від Києва знаходиться водойма з чистою водою. Кажуть, що це озеро лікує.