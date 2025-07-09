Був піщаний кар'єр, а стало одне з найбільших озер Києва: де воно знаходиться і чим унікальне (фото)

Ця унікальна водойма площею 26,6 гектара поруч із житловим масивом Осокорки дає унікальну можливість єднання з природою в межах столиці

У Дарницькому районі Києва, поруч із житловим масивом Осокорки, є цікаве озеро Мартишів. Ця унікальна водойма стала не лише улюбленим місцем відпочинку киян, а й важливим екологічним об'єктом.

Сьогодні воно набирає популярності серед поціновувачів відпочинку біля води . "Телеграф" розповість, де саме знаходиться озеро, чи можна там купатися і які розваги воно пропонує.

Як виникло озеро Мартишів

Історія озера Мартишів досить давня. Воно природного походження, утворене на заплавних луках Дніпра, і до зарегулювання річки затоплювалось під час повеней. У 1994 році потужна повінь затопила і старий піщаний кар'єр, створивши водойму, яка з часом перетворилася на справжній природний комплекс. Сьогодні озеро займає площу близько 26,6 гектара, простягаючись на понад 2 кілометри в довжину та сягаючи 1,4 кілометра завширшки.

Назва водойми вшановує пам'ять Олексія Мартишева — видатного українського спортсмена, який прославив нашу країну на міжнародній арені. Таким чином, озеро поєднує в собі природну красу та історичну значущість.

Водний комплекс

Озеро Мартишів не існує ізольовано — воно є частиною унікального каскаду Осокорківських водойм. Через систему проток водойма з'єднується з озерами Небреж та Тягле, утворюючи живий водний комплекс, який підтримує екологічний баланс цілого району.

Біологічне різноманіття озера вражає. У його водах мешкають карась, короп, окунь, плотва та інші види риб, деякі з яких є досить рідкісними для міської водойми. Озеро також стало домівкою для численних водоплавних птахів, серед яких є види, занесені до Червоної книги України.

Чи безпечно тут купатися

Важливо зазначити, що озеро Мартишів не має офіційних пляжів чи облаштованих зон для купання. Вода в озері більше підходить для риболовлі та водних видів спорту. Проте купання тут не заборонене.

Активний відпочинок на воді

Для любителів активного відпочинку на березі озера працює пункт прокату водного спорядження. Тут можна взяти напрокат байдарки, каное та сап-дошки, що робить Мартишів ідеальним місцем для поєднання спорту з насолодою природою. Спокійні води озера підходять як для початківців, так і для досвідчених спортсменів.

Як дістатися

Озеро Мартишів легко доступне для відвідувачів. Громадським транспортом можна дістатися автобусами №42 та 45, а також метро до станції "Червоний Хутір". Найближчі зупинки — вулиця Єлизавети Чавдар та 67-ма Садова, від яких до озера можна дійти пішки за декілька хвилин.

Озеро Мартишів — це яскравий приклад того, як природа може відродитися навіть після техногенного втручання. Цей природний куточок у мегаполісі приваблює рибалок, спортсменів і просто любителів природи, нагадуючи про важливість збереження зелених зон у великих містах.

Раніше "Телеграф" розповідав про київське озеро, яке врятувало сотні птахів. Воно також слугує нерестовищем для місцевих видів риб та домівкою для різноманітних водних рослин.