Как будто кадры из фильма: в Украине есть уникальный карьер, расположенный под горой (фото)

Купаться в водоеме запрещено, но это находка для тех, кто любит красоту и тишину

Украина богата водоемами невероятной красоты. Одна из таких – бывший каменный карьер возле городка Турка, известный как Голубое озеро. Это место выглядит очень эффектно благодаря скалистым берегам и бирюзово-синему цвету воды.

Этот карьер выглядит как фото с открытки. "Телеграф" расскажет больше о Голубом озере вблизи города Турка во Львовской области.

Длина карьера около 150 м, а ширина – 50 м. Глубина водоема достигает 20 метров. Он расположен прямо под горой Кичерой. Однако купаться в карьере запрещено из-за опасного дна и пляжа.

Однако это не повод не полюбоваться красивейшим видом и насладиться пейзажем с берега. Сюда можно прийти, чтобы отдохнуть эмоционально – почитать книгу, просто посидеть у воды или даже сделать хорошие фото.

Особенно красиво карьер смотрится, если подняться на гору Кичера. Особенно красиво на рассвете, когда на карьер падает туман.

Обустроенных пляжей, ресторанов или гостиничных комплексов у карьера нет. Это место идеально подойдет для тех, кто любит малолюдные отдых и единение с природой. Если путешествуете по Львовщине и хотите попасть к Голубому озеру, остановиться можно в Турке — там есть место для кемпинга.

Как добраться

Если путешествуете на собственной машине, выезжайте из Львова на трассу Н13 и следуйте через Самбор в город Турки. Это примерно 130 км. Оттуда поворачивайте к карьеру. Можно дойти пешком через 20 мин или доехать машиной за несколько минут.

Если же вы едете общественным транспортом, автобусы совершают регулярные рейсы из Львова в Турку. От центра города дойти до карьера можно пешком.

Турковский карьер – это не просто озеро на Львовщине. Это невероятно красивый туристический объект, где есть покой природы. Здесь вы сможете погрузиться в тишину, создать уникальные фото и просто отдохнуть эмоционально.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где во Львовской области находится озеро "Барвинок". Раньше он использовался как спортивный водоем — здесь устраивали разнообразные турниры, но впоследствии эти мероприятия прекратились, скорее всего, из-за нехватки финансирования. Теперь озеро доступно для всех рыболовов и любителей спокойного отдыха у воды.