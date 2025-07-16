Чиста вода, кілька пляжів та ліс навколо: де знаходиться озеро "Барвінок" і як туди потрапити (фото)

Колись озеро було спортивним і там проводились різноманітні турніри

В Україні чимало мальовничих та дивовижних озер, кожне з яких зберігає свою особливу історію та атмосферу. Одне з таких місць — озеро з поетичною назвою "Барвінок", заховане серед природи Львівської області.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає озеро, заховане у лісі та як туди дістатися. Ми дізналися цікаві факти про водойму.

Озеро "Барвінок" неподалік Нового Роздолу — що в ньому особливого

Одним із наймальовничіших місць у Львівській області вважається озеро "Барвінок". Колись це була річка, але у 60-х роках за наказом тодішньої влади її перекрили греблею. Так було створено озеро, оздоровчо-розважальний комплекс "Каштан" та дитячий табір "Барвінок".

Озеро "Барвінок" у Львівській області

Це затишна і витягнута водойма довжиною близько 2–3 кілометрів, при цьому її ширина зовсім невелика — не більше 50 метрів. Глибина коливається від 3 до 8 метрів, хоча в деяких місцях дно йде до 9-метрових западин.

Озеро з трьох боків оточене лісом

Раніше воно використовувалося як спортивна водойма — тут влаштовували різноманітні турніри, але згодом ці заходи припинилися, швидше за все, через брак фінансування. Тепер озеро доступне для всіх рибалок та любителів спокійного відпочинку біля води.

На озері "Барвінок" колись проводили турніри

На території знаходяться п’ять пляжів, серед яких особливо виділяються "новий", "старий" і смішно названий — "жаб’ячий". Але, судячи з усього, там немає спеціально облаштованих зон для відпочивальників, з лежаками та роздягальнями.

Озеро "Барвінок" контролюється УТМР

Води "Барвінку" багаті на рибу — тут водяться коропи, щуки, судаки, окуні, а також раки. Озеро потопає в зелені: з трьох боків його оточує густий ліс, що створює особливу атмосферу усамітнення та прохолоди у літню спеку.

Як виглядає озеро "Барвінок"

Неподалік від водойми є оздоровчий центр "Барвінок", де можна пройти 10-денну оздоровчу програму. Туди входить проживання, харчування та різні процедури.

Як дістатися до озера "Барвінок"

Дістатися озера "Барвінок" зі Львова можна кількома способами. Найзручніший — на автомобілі: шлях займає близько години. Зі Львова треба виїхати трасою Е40 (М06) у бік Нового Роздолу, а звідти — ще кілька кілометрів місцевою дорогою до самого озера.

Озеро "Барвінок" — справжня перлина природи

Також можна доїхати громадським транспортом. Спочатку потрібно сісти на автобус чи маршрутку до міста Новий Розділ, які регулярно вирушають з автостанції чи залізничного вокзалу у Львові. Після прибуття до Нового Розділу можна скористатися таксі або пройтися пішки — озеро знаходиться приблизно за 2–3 км від центру міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є чимало мальовничих озер, ідеальних для літнього відпочинку, що особливо мають лікувальні властивості. Одне з таких — Солонець-Тузли, яке розташоване біля Чорноморського узбережжя у селі Рибаківка Миколаївської області.