Зараз про таке і не згадають, а в СРСР пиво розливали в банки і пакети

Цей лайфхак був дуже популярним

Пиво в СРСР не вирізнялося різноманітністю, як зараз. В ті часи було всього кілька популярних сортів із різним смаком і вмістом алкоголю. Але тоді був дефіцит не тільки на види хмільного напою.

"Телеграф" розповість, чому в СРСР пиво розливали в банки і пакети. Варто зазаначити, що було 6 найпоширеніших — це був лагер із вмістом алкоголю на рівні 2.8-3.2%.

" Жигулівське " — радянський сорт світлого пива , поширеного в колишньому СРСР (на піку поширеності його варили 735 заводів країни). За півлітровий кухоль "Жигулівського" просили 22 копійки.

" — , поширеного в колишньому СРСР (на піку поширеності його варили 735 заводів країни). За півлітровий кухоль "Жигулівського" " Ризьке " пиво було злегка темним і трохи міцнішим із вмістом алкоголю до 3.5%. Воно вирізнялося солодкуватим смаком.

" пиво було злегка темним і трохи міцнішим із вмістом алкоголю до 3.5%. Воно вирізнялося солодкуватим смаком. " Українське " пиво було світлим. Його смак був більш вираженим, порівняно з "Жигулівським".

" пиво було світлим. Його смак був більш вираженим, порівняно з "Жигулівським". У " Московському " пиві було близько 4-5% вмісту алкоголю. Його вирізняла гіркота й аромат хмелю.

" пиві було близько 4-5% вмісту алкоголю. Його вирізняла гіркота й аромат хмелю. Міцнішим за середнє було і " Ленінградське " пиво.

" пиво. "Портер" – темне і дуже міцне. Вміст алкоголю – близько 5%. Його виробляли в дуже обмеженій кількості, тому воно було відносно рідкісним. До речі, варили портер на заводі у Львові. Тоді пивоварня називалася "Колос".

Як жителі СРСР пили пиво

У Радянському Союзі в основному пиво купували на розлив. Тара, як і продукти в ті часи була дефіцитною: скляні пляшки використовувалися по кілька разів. А бляшані банки не виробляли у великих масштабах.

Що цікаво, хмільний напій в пляшках знайти в СРСР теж не завжди вдавалося. Але популярними були "точки", де стояло пиво в бочках.

Пиво СРСР

А ось пиво у банці зустрічалося досить часто, популярним вибором були трилітрові банки, бо напою в них поміщалось багато. У селах люди приходили по пиво навіть із бідонами.

Пиво в СРСР

Розливали й пиво у пакети. У 80-х роках народним "хітом" стали поліетиленові пакети з трубочкою. Напій пили відразу, а самі пакети можна було купити на місці розливу.

Пиво в пакетах

Хоча це був і не найзручніший спосіб вживання пива, проте коли банки під рукою не було, використовувався такий "лайфхак".

Раніше "Телеграф" писав, як рятувалися від спеки в СРСР.