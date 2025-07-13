Зараз про таке і не згадають, а в СРСР пиво розливали в банки і пакети
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Цей лайфхак був дуже популярним
Пиво в СРСР не вирізнялося різноманітністю, як зараз. В ті часи було всього кілька популярних сортів із різним смаком і вмістом алкоголю. Але тоді був дефіцит не тільки на види хмільного напою.
"Телеграф" розповість, чому в СРСР пиво розливали в банки і пакети. Варто зазаначити, що було 6 найпоширеніших — це був лагер із вмістом алкоголю на рівні 2.8-3.2%.
- "Жигулівське" — радянський сорт світлого пива, поширеного в колишньому СРСР (на піку поширеності його варили 735 заводів країни). За півлітровий кухоль "Жигулівського" просили 22 копійки.
- "Ризьке" пиво було злегка темним і трохи міцнішим із вмістом алкоголю до 3.5%. Воно вирізнялося солодкуватим смаком.
- "Українське" пиво було світлим. Його смак був більш вираженим, порівняно з "Жигулівським".
- У "Московському" пиві було близько 4-5% вмісту алкоголю. Його вирізняла гіркота й аромат хмелю.
- Міцнішим за середнє було і "Ленінградське" пиво.
- "Портер" – темне і дуже міцне. Вміст алкоголю – близько 5%. Його виробляли в дуже обмеженій кількості, тому воно було відносно рідкісним. До речі, варили портер на заводі у Львові. Тоді пивоварня називалася "Колос".
Як жителі СРСР пили пиво
У Радянському Союзі в основному пиво купували на розлив. Тара, як і продукти в ті часи була дефіцитною: скляні пляшки використовувалися по кілька разів. А бляшані банки не виробляли у великих масштабах.
Що цікаво, хмільний напій в пляшках знайти в СРСР теж не завжди вдавалося. Але популярними були "точки", де стояло пиво в бочках.
А ось пиво у банці зустрічалося досить часто, популярним вибором були трилітрові банки, бо напою в них поміщалось багато. У селах люди приходили по пиво навіть із бідонами.
Розливали й пиво у пакети. У 80-х роках народним "хітом" стали поліетиленові пакети з трубочкою. Напій пили відразу, а самі пакети можна було купити на місці розливу.
Хоча це був і не найзручніший спосіб вживання пива, проте коли банки під рукою не було, використовувався такий "лайфхак".
Раніше "Телеграф" писав, як рятувалися від спеки в СРСР.