Зараз таке складно й уявити: як в СРСР жінки доглядали за собою
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Попри простоту, ці методи давали вражаючі результати
У часи, коли полиці магазинів не рясніли косметикою, а модні новинки доходили до СРСР із запізненням, жінки не відмовлялися від прагнення виглядати красиво. Їхній щоденний догляд базувався на поєднанні народних засобів і порад професійних косметологів.
"Телеграф" розповідає, як радянські модниці доглядали за собою.
Догляд починається з очищення
Радянські косметологи підкреслювали: догляд за шкірою починається з її чистоти. Перед будь-якими процедурами обов'язково мили руки, а для зняття макіяжу використовували жирний крем, рослинну олію або кисле молоко. Молочні продукти вважалися ідеальними засобами для очищення як сухої, так і жирної шкіри.
Мило застосовували обережно — лише для Т-зони, щоб не пересушити обличчя. Замість нього частіше користувалися лосьйонами на натуральній основі, які наносили легкими рухами. Після вмивання — обов’язково м’яка вода кімнатної температури. Такий підхід, за словами фахівців, допомагав зберегти молодість шкіри.
Маски, креми та щоденний ритуал
Живлення шкіри було не менш важливим. Перед нанесенням крему рекомендували теплий компрес для відкриття пор, а сам крем обирали відповідно до типу шкіри. Масаж обличчя виконувався легкими рухами — без тиску, щоб не пошкодити структуру шкіри.
Маски готували з підручних продуктів: жовток, мед, творог, дріжджі, морква. У зимовий період — більше жирів та вітамінів. Маски наносили на 15–20 хвилин, а змивали чаєм або теплою водою. Обов’язковою частиною догляду була увага до шиї та декольте — зон, що першими видають вік.
Краса — це не лише зовнішність
У СРСР краса не зводилася до макіяжу. Велику роль відігравали загартовування, здоровий сон, правильне харчування та психологічний настрій. Косметологи радили більше рухатися, їсти овочі та фрукти, а головне — не забувати посміхатися. Усмішка вважалася не тільки ознакою привабливості, а й джерелом внутрішньої сили.
Попри обмеження епохи, радянські жінки вміли дбати про себе із турботою, яка може надихнути й сучасних українок — адже справжня краса починається з любові до себе.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чим фарбувалися жінки в СРСР, а також, що завжди можна було знайти у них у косметичці.