Зараз таке складно й уявити: як в СРСР жінки доглядали за собою

Попри простоту, ці методи давали вражаючі результати

У часи, коли полиці магазинів не рясніли косметикою, а модні новинки доходили до СРСР із запізненням, жінки не відмовлялися від прагнення виглядати красиво. Їхній щоденний догляд базувався на поєднанні народних засобів і порад професійних косметологів.

"Телеграф" розповідає, як радянські модниці доглядали за собою.

Догляд починається з очищення

Радянські косметологи підкреслювали: догляд за шкірою починається з її чистоти. Перед будь-якими процедурами обов'язково мили руки, а для зняття макіяжу використовували жирний крем, рослинну олію або кисле молоко. Молочні продукти вважалися ідеальними засобами для очищення як сухої, так і жирної шкіри.

Мило застосовували обережно — лише для Т-зони, щоб не пересушити обличчя. Замість нього частіше користувалися лосьйонами на натуральній основі, які наносили легкими рухами. Після вмивання — обов’язково м’яка вода кімнатної температури. Такий підхід, за словами фахівців, допомагав зберегти молодість шкіри.

Як змивали макіяж у часи СРСР

Маски, креми та щоденний ритуал

Живлення шкіри було не менш важливим. Перед нанесенням крему рекомендували теплий компрес для відкриття пор, а сам крем обирали відповідно до типу шкіри. Масаж обличчя виконувався легкими рухами — без тиску, щоб не пошкодити структуру шкіри.

Креми, якими користувалися радянські жінки

Маски готували з підручних продуктів: жовток, мед, творог, дріжджі, морква. У зимовий період — більше жирів та вітамінів. Маски наносили на 15–20 хвилин, а змивали чаєм або теплою водою. Обов’язковою частиною догляду була увага до шиї та декольте — зон, що першими видають вік.

Краса — це не лише зовнішність

У СРСР краса не зводилася до макіяжу. Велику роль відігравали загартовування, здоровий сон, правильне харчування та психологічний настрій. Косметологи радили більше рухатися, їсти овочі та фрукти, а головне — не забувати посміхатися. Усмішка вважалася не тільки ознакою привабливості, а й джерелом внутрішньої сили.

Перед виходом — обов'язкова перевірка в дзеркалі

Попри обмеження епохи, радянські жінки вміли дбати про себе із турботою, яка може надихнути й сучасних українок — адже справжня краса починається з любові до себе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим фарбувалися жінки в СРСР, а також, що завжди можна було знайти у них у косметичці.