Це прізвище друга Путіна популярне в Україні: перевірте його

Найбільше людей живе в Києві

Прізвище Лукашенко поширене в Україні. Для більшості українців це прізвище автоматично викликає думки про друга Володимира Путіна Олександра Лукашенка — білоруського президента, який підтримує агресію проти України та надає свою територію для російських військ.

"Телеграф" розповість про це прізвище детальніше. Ви будете здивовані, коли дізнаєтесь, що воно насправді означає, скільки людей живе в Україні.

Згідно з даними порталу "Рідні", прізвище Лукашенко розкинулось по всій території України, але найбільша концентрація спостерігається у Києві — 453 носії з 4713 загалом по країні. Загалом це прізвище займає 936-е місце серед найбільш поширених прізвищ в Україні.

Прізвище Лукашенко в Україні

Що означає прізвище

Прізвище Лукашенко має давні слов'янські корені та походить від імені Лукаш (Лука), що означає "світлий" або "той, хто приносить світло". Суфікс "-енко" характерний для українських прізвищ і вказує на приналежність до роду або походження.

Історично ім'я Лука було популярним серед православних слов'ян, оскільки пов'язане з апостолом Лукою — автором одного з Євангелій та Діянь апостолів. Тому прізвища типу Лукашенко, Лукашевич, Лукашук формувалися протягом століть.

Варіанти цього прізвища зустрічаються в різних формах по всій Україні: Лукашенко, Лукашевич, Лукашук, Лукашов. Кожен з цих варіантів має регіональні особливості та відображає діалектні відмінності української мови в різних областях.

Раніше "Телеграф" писав, скільки людей має прізвище Москвич в Україні.