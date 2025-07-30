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З Днем дружби! Привітання у красивих картинках та листівках зі святом

Автор
Наталія Дума
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Автор
Міжнародний день дружби відзначається 30 липня
Міжнародний день дружби відзначається 30 липня. Фото Freepik

Обов'язково привітайте близьких людей яскравою картинкою в День дружби

Сьогодні, 30 липня, весь світ відзначає День дружби. Це тепле і дуже важливе свято, яке нагадує нам згадати про своїх друзів і провести з ними час. Цей день вартий уваги не менше, ніж будь-яке інше свято.

День дружби — це нагадування про те, що незалежно від віку, національності чи обставин, кожен має право на те, щоб мати людину, яка готова розділити з вами усе — від радості до печалі. Це свято — гарний привід подякувати своїм друзям за все, що вони зробили для вас.

Святкувати День дружби можна по-різному. Хтось влаштовує несподівану зустріч, хтось дарує символічний подарунок, хтось телефонує, а хтось — надсилає красиву картинку у месенджері. Це ідеальний спосіб привітати свого друга, якщо ви перебуваєте на відстані, або ж просто хочете зробити приємно у свято.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші привітання у листівках та картинках, щоб могли підняти настрій своїм друзям у свято. Надішліть яскраве повідомлення і скажіть кілька теплих слів близькій людині.

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Раніше "Телеграф" розповідав, коли День подруги у 2025 році. Важко уявити життя без такої близької людини, тому було б гріхом не вшановувати ці прекрасні стосунки.

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#Картинки #Листівки #Привітання #Свято #День дружби