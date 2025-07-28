У світі це свято відзначається у серпні: коли буде День подруги у 2025 році

Не пропустіть момент порадувати близьку людину з теплим святом

Подруга — це та, хто завжди підтримає у складний момент, протягне руку допомоги та не залишить наодинці з проблемами. Важко уявити життя без такої близької людини, тому було б гріхом не вшановувати ці прекрасні стосунки. У світі щорічно відзначають День друзів 9 червня, День жіночої дружби 13 лютого, а також День подруги.

Свято National Girlfriends Day не має офіційного статусу, але його активно відзначають у США, Індії, Канаді, деяких країнах Європи та просто в жіночих компаніях по всьому світу. Оскільки англійське слово girlfriend має два значення — "подруга" та "кохана", — назву свята можна перекласти по-різному: як Національний день подруги або як Національний день коханої дівчини. І тут значення слова "подруга" залежить від контексту.

Коли День подруги відзначають в Україні: дата

Головне, що Міжнародний день подруги — тепле свято, присвячене жіночій дружбі. Воно щорічно відзначається 1 серпня, і 2025 року випадає на п’ятницю.

Як святкують День подруги: традиції

1 серпня подругам можна зустрітися за кавою чи вечерею, вручити один одному невеликі подарунки, листівки чи просто відправити у соцмережах, месенджерах теплі слова подяки і побажання всього найкращого.

Фото: freepik

Найголовніша традиція – бути поряд, навіть якщо це "поряд" – через відеодзвінок. А ще – нагадати кращим подругам, наскільки вони важливі у вашому житті. Не забудьте 1 серпня зателефонувати, написати чи обійняти свою подругу.

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.