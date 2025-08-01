Вітаємо з Медовим Спасом! Найкращі листівки та короткі побажання у прозі для близьких

Цей день називають Маковія – на честь Семи мучеників братів Макавеїв

Цієї п’ятниці, 1 серпня, згідно з новоюліанським календарем, православні та греко-католики відзначатимуть важливе релігійне свято — Медовий Спас. У народі його ще називають Маковія.

Медовий Спас символізує очищення душі та тіла, внутрішнє оновлення та духовну гармонію. Цього дня освячують мед нового врожаю – один із перших дарів природи, який бджоли збирають у розпал літа. Це свято несе в собі благословення на здоров’я, удачу та багатий урожай, символізуючи насолоду життя та Божу щедрість.

"Телеграф" з цього приводу підготував добірку яскравих листівок та теплих привітань, які ви можете надіслати у будь-якому месенджері. Привітайте своїх рідних, друзів та близьких із Маковієм!

З Медовим Спасом 2025

Солодкого меду на столі та життя медового бажаю вам у свято Медового Спасу! Нехай серпень принесе щедрий врожай! Всіх благ вам! Виконання найсвітліших бажань та тепла душі!

Вітаємо з Медовим Спасом 1 серпня

Ось і настав час першого Спасу. Нехай життя буде солодким, немов зібраний і освячений сьогодні мед, нехай хвороби не стосуються ні вас, ні ваших рідних. Нехай гріхи прощаються, а щастя навідується до будинку кожного вірянина.

Листівки з Медовим Спасом 2025

З Медовим Спасом! Бажаю медового щастя в житті, медового солодкого кохання, медових надій та медової насолоди. Нехай Господь убереже тебе від негараздів та негод, нехай душа твоя завжди знаходить рятунок біля берегів відради, нехай серце твоє браво б’ється у ритмі натхнення.

Привітання з Маковієм 2025

Ось і настав день Медового Спасу! Вітаю Вас і бажаю, щоб життя було солодким, наче мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Нехай серце зігріває кохання, нехай не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливою Вашу родину та Вас!

З Медовим Спасом 1 серпня

"Телеграф" писав раніше, коли у світі відзначається День подруги у 2025 році. Запам’ятайте цю дату.