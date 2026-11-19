Півтори години переговорів і жодної заяви для преси

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У четвер, 19 листопада, у китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії — Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Після переговорів сторони оприлюднили спільну декларацію, у якій заявили про намір знижувати ядерні ризики, підтримувати стабільність енергопостачання та реформувати ООН.

Які ще положення увійшли до документа і як завершилися переговори — розповідає "Телеграф".

Питання війни Росії проти України порушували під час тристоронньої зустрічі, однак воно не стало центральним у переговорах. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Ядерна безпека, енергетика та реформа ООН: що записали в декларації

Повний текст документа під назвою "Декларація лідерів Китаю, Росії та США про мир" опублікувало китайське державне агентство Xinhua. У ньому визначено кілька напрямів, щодо яких три країни висловили спільну позицію.

Перший стосується ядерної зброї. США, Китай та Росія заявили про готовність вести діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї. Окремо лідери наголосили на неприпустимості ядерної війни.

"У ядерній війні не може бути переможців, вона ніколи не повинна бути розв'язана", — йдеться в декларації.

Другий напрям — енергетична співпраця. Трамп, Сі та Путін підтвердили важливість стабільних поставок енергоресурсів. Крім того, вони заявили про намір збільшувати виробництво та постачання продуктів нафтопереробки, що, за формулюванням документа, має відбуватися на благо всіх країн.

Трамп, Сі та Путін перед спільним фото на саміті АТЕС 18 листопада. Фото: Getty Images

Окремо три держави висловилися за реформування Організації Об'єднаних Націй. На думку лідерів, зміни мають зробити ООН ефективнішою у реагуванні на глобальні виклики та допомогти їй краще виконувати свою основну місію — підтримання міжнародного миру й безпеки.

У декларації також зафіксовано позицію щодо міжнародного правосуддя. Три лідери заявили, що Міжнародний кримінальний суд та аналогічні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією. Паралельно вони наголосили на важливості поваги до імунітетів державних посадовців. Цей пункт стосується принципів взаємодії держав із міжнародними судовими інституціями.

Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін обмінялися думками щодо актуальної міжнародної ситуації. За підсумками цієї розмови вони підтвердили прихильність до стратегічної стабільності та міжнародної безпеки.

Сама зустріч тривала близько півтори години. Після її завершення лідери розійшлися, не виступивши перед представниками медіа зі спільною заявою.

Як повідомляв "Телеграф", Валерій Чалий написав, що під час колективного фотографування на форумі АТЕС у Шеньчжені Володимира Путіна поставили не за протоколом.