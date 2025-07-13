"Потоп - потопом, а манікюр за розкладом". Курйозне відео з паводком у Львові завірусилось у мережі

Пройти не вийшло, прийшлось братись до човна

Нещодавній паводок у Львові та на заході України став однією з тем курйозів. Так, до прикладу, дівчина показала, як добирається на манікюр по залитих по коліна вулицях.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Виявилось, що його авторка — Надія Вишневська, львівська блогерка з 270 тисячами підписників у ТікТок.

"Потоп – потопом, а манікюр за розкладом у львівʼянок. Наших дівчат нічого не зупинить на шляху до краси. Трохи позитиву вам у стрічку", — написав місцевий канал, який опублікував ролик Надії.

На відео дівчина показує, що її вулицю затопило по коліна, однак вона не розгубилась і вирішила не скасовувати запис на манікюр. Тому блогерка одягла на ноги спеціальний захист і намагались пройти, однак рівень води сильно піднявся.

В іншому відео Надія розповіла, що подекуди вода сягнула пояса, тому вона вирішила на манікюр пливти на надувному човні. Це відео також завірусилось у мережі, адже користувачі захопились завзятістю дівчини та намаганнями потрапити на манікюр.

В коментарях користувачі зауважили, що головне, щоб майстриня також прийшла на манікюр, бо буде дуже шкода. Деякі люди писали, що краса точно врятує світ, якщо українки навіть за сильного паводка йдуть на манікюр.

Нагадаємо, що 10 липня на заході України річки вийшли з берегів через інтенсивну зливу. По Львову та області було оголошено третій та червоний рівні небезпеки. Найкритичніша ситуація — в околицях річки Зубра, яка вийшла з берегів і продовжувала розливатися, загрожуючи не тільки передмістю, а й трьом районам Львова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Закарпатті бурхливий паводок затопив дорогу національного значення.