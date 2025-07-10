Захід України пішов під воду: які області "плавають", що прогнозують синоптики (відео)

Дощі заливають Захід України

Лише вчора ми писали про те, що погода готує великі неприємності для українців, а сьогодні уже маємо наслідки цих неприємностей. Захід України буквально потопає — дощі заливають Тернопільську та Львівську області.

Місцеві телеграм-канали масово поширюють відео з підтопленими будинками та вулицями. Центр Тернополя перетворився на велике озеро, а у Львові річка вийшла з берегів.

Гідрометцентр попереджав про червоний рівень небезпеки у регіоні ще напередодні. На Тернопільщині випало понад 50 мм опадів за добу, а місцями — до 79 мм дощу.

Тернопіль затопило після нічної зливи

У Тернополі підтоплені навіть центральні вулиці міста. Мешканці повідомляють, що центр міста буквально плаває. Особливо велика проблема на мікрорайоні "Канада". Зокрема, на вулиці Коновальця затопило не лише дороги, але й підвали будинків та автомобілі на стоянках.

У одному з відео мешканець звертається до мера міста: "Дивіться, пане Надал… трішки вже можна подумати про людей. Ми мешканці Коновальця, 20. Як ми тепер маємо добиратися на роботу, хто компенсує нам машини втоплені. Забудовник через дорогу по Галицькій в ямі заблокував нам стоки води. Приїдьте, подивіться, скажіть: що нам тепер робити?".

До слова, дощі у місті та області на 8:00 ранку продовжують йти, а отже ситуація з підтопленнями може ускладнитися.

Львів також під водою

На Львівщині ситуація не краща. Річка вийшла з берегів, а автомобілісти змушені їздити по зустрічних смугах, оскільки дороги затопило з обох сторін. Водіїв попереджають про підтоплення на ділянці біля Чукаріна-Хуторівки.

Автостоянка поблизу ЖК "Континент" перетворилася на озеро — всі машини опинилися під водою. Аналогічна ситуація склалася й на Трускавецькій вулиці, де затопило всі автомобілі на стоянці.

Що прогнозують синоптики

Сьогодні, 10 липня, дощі продовжать заливати захід України. За даними Українського гідрометеорологічного центру, 10 липня дощі йтимуть одночасно в 17 областях України. Найбільше постраждають Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Тернопільська області, де діє другий рівень небезпеки.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає львів'ян про складні погодні умови. "До кінця доби 10 липня збережеться надзвичайний дощ", — йдеться у повідомленні служби.

У Києві температура з +30 впаде до +23 градусів. Столиці прогнозують мінливу хмарність, а вдень та ввечері очікується сильний дощ із грозою.

Завтра, 11 липня, погода дещо покращиться. У Києві збережеться лише невелика хмарність, а на заході України інтенсивність опадів зменшиться.

На вихідні синоптики обіцяють поступове покращення погодних умов, хоча 12 липня в Україні майже в усіх областях прогнозують добові дощі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що над Львівською областю пронісся смерч — рідкісне для України природне явище. Стовп повітря було видно неозброєним оком на тлі темного неба біля міста Жидачів.