Чоловікам це не подобається: який манікюр, на думку ШІ, відлякує представників "сильної" статі

Чоловіки можуть злякатися яскравих неонових нігтів і не тільки

Манікюр — це частина кожного образу, яка може додати йому яскравий елемент або ж ідеально доповнити. Українські жінки люблять доглядати за собою, а нігті часто обирають з різними дизайнами. А раніше ми розповідали, як робили манікюр в СРСР.

Проте чоловікам часто подобається натуральність і простота, хоч для жінки манікюр — це лише спосіб самовиразитись і справа кожної. Ми розповіли, який колір, дизайн та оформлення нігтів може відлякувати "сильну стать".

Який манікюр може не подобатися чоловікам

Надто довгі нігті

Так, довгі нігті можуть мати ефектний вигляд, однак, на думку ШІ, чоловіки можуть вважати, що вони непрактичні. Із таким манікюром нібито незручно обійматися чи готувати їжу. Представники чоловічої статі вважають, що довгі нігті — це не прикраса, а зброя.

Неонові відтінки

"Кислотні" кольори, на думку ШІ, привертають надто багато уваги. Чоловіків такі кричущі відтінки відштовхують і виглядають агресивно.

Фото: згенеровано ШІ

Забагато прикрас

Надлишок блискіток, страз, перлинок на нігтях, за версією ШІ, викликатимуть у чоловіків шок. Вони можуть подумати, що жінка витрачає на такий манікюр дуже багато свого часу.

Фото: згенеровано ШІ

Складні дизайни

Акцентні візерунки у вигляді квітів, котиків тощо чоловіки також не вподобають, на думку ШІ. Їм це здається безглуздим, а результат такого манікюру нібито не виправдовує зусилля, які в нього вклали.

Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Чому ці кольори та дизайни не подобаються чоловікам

Для чоловіків важливі практичність та натуральність. Для них краса — це не результат роботи б’юті-майстра, а щось природне. Також яскравий манікюр може означати для чоловіка, що жінка зосереджена здебільшого на власній зовнішності, а це для представників "сильної" — антиідеал, на думку штучного інтелекту.

Чи варто звертати увагу на думку чоловіків?

По суті – ні. Манікюр — це справа кожного чи кожної, за допомогою якого ви можете самовиражатися. Головне, щоб було комфортно вам, а не комусь іншому. Ви повинні подобатися самим собі, а манікюр може в цьому допомогти.

Чоловіки мають різні смаки, а колір чи дизайн нігтів не визначає вас як людину. Той, хто вважає вас близькою та цінною, не буде любити вас за манікюр.

Отже, якщо вам подобаються довгі нігті – носіть їх. Любите неоновий манікюр – фарбуйте. Головне, щоб ви почувалися впевнено, а не намагалися догодити комусь, хто не цінує вашу індивідуальність.

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