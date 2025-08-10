Гороскоп на 11 серпня: Близнюки заплутаються у почуттях, а Леви — у своїх амбіціях
У деяких знаків Зодіаку буде емоційний день
"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 11 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього понеділка.
Овен (21 березня — 20 квітня)
День обіцяє бути насиченим через потік завдань, раптові зміни планів та збої у звичному ритмі роботи. Це вимагатиме від представників цього знака особливої гнучкості. Зберігайте самовладання, щоб уникнути зайвих конфліктів із колегами.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Легка тривожність, пов’язана з фінансовими питаннями, може затьмарити настрій Тельців. Про себе нагадають старі зобов’язання чи борги й захочеться швидше закрити це питання. Але постарайтеся не ухвалювати спонтанних рішень.
Близнюки (21.05-21.06)
Невелике нерозуміння в особистому житті здатне перерости в суперечки на рівному місці. Цей день не найкращий для з’ясування стосунків — дайте собі та партнерові час охолонути.
Рак (22 червня — 22 липня)
Завтра емоції буквально переповнюватимуть представників цього знаку. Будь-яка дрібниця може викликати бурхливу реакцію, тому важливо не приймати поспішних рішень. Знайдіть спосіб виплеснути почуття у творчості чи спорті.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам може здатися, що їхнього старання ніхто не цінує, особливо партнер. Це здатне викликати роздратування та штовхнути на різкі слова, про які пізніше можна пошкодувати. Крім того, заплутування у власних амбіціях додасть емоційної напруженості.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам варто зберегти сили, тому що надмірне навантаження і зайві робочі завдання тільки загострять втому. Для цього знаку Зодіаку пріоритетом має стати повноцінний відпочинок. Дозвольте собі розслабитися та відновити енергію.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Завтра може з’явитися людина, яка спробує нав’язати вам чужі плани або забрати ваш час. Вміння відстоювати особисті межі стане найважливішою навичкою дня. Спроба догодити всім обернеться роздратуванням.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
День обіцяє бути непростим в емоційному плані. Несподівана ситуація чи поведінка близької людини викличе сильну реакцію, можливо, образу чи агресію. Не давайте почуттям керувати вчинками.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям захочеться змінити обстановку, вирушити у невелику подорож чи хоча б провести час поза домом. Однак не всі розділять їхню ідею, і це може трохи засмутити. Важливо знаходити компроміси.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Думки про справи та обов’язки наполегливо нагадуватимуть про себе, заважаючи Козерогам розслабитися. Але саме зараз важливо знайти час для відновлення сил, адже втома може зменшити вашу ефективність.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
День здатний зробити сюрприз у вигляді несподіваного повороту у справі, яка здавалася безнадійною. В особистих стосунках можливі відверті розмови, які допоможуть налагодити зв’язок із дорогою людиною.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Інтуїція для Риб завтра стане найкращим порадником, особливо у питаннях кар’єри та самореалізації. У роботі можуть з’явитись нові можливості. Прислухайтеся до внутрішнього голосу та не бійтеся виявити ініціативу.