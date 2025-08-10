Гороскоп на 11 серпня: Близнюки заплутаються у почуттях, а Леви — у своїх амбіціях

У деяких знаків Зодіаку буде емоційний день

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 11 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День обіцяє бути насиченим через потік завдань, раптові зміни планів та збої у звичному ритмі роботи. Це вимагатиме від представників цього знака особливої гнучкості. Зберігайте самовладання, щоб уникнути зайвих конфліктів із колегами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Легка тривожність, пов’язана з фінансовими питаннями, може затьмарити настрій Тельців. Про себе нагадають старі зобов’язання чи борги й захочеться швидше закрити це питання. Але постарайтеся не ухвалювати спонтанних рішень.

Близнюки (21.05-21.06)

Невелике нерозуміння в особистому житті здатне перерости в суперечки на рівному місці. Цей день не найкращий для з’ясування стосунків — дайте собі та партнерові час охолонути.

Рак (22 червня — 22 липня)

Завтра емоції буквально переповнюватимуть представників цього знаку. Будь-яка дрібниця може викликати бурхливу реакцію, тому важливо не приймати поспішних рішень. Знайдіть спосіб виплеснути почуття у творчості чи спорті.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам може здатися, що їхнього старання ніхто не цінує, особливо партнер. Це здатне викликати роздратування та штовхнути на різкі слова, про які пізніше можна пошкодувати. Крім того, заплутування у власних амбіціях додасть емоційної напруженості.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам варто зберегти сили, тому що надмірне навантаження і зайві робочі завдання тільки загострять втому. Для цього знаку Зодіаку пріоритетом має стати повноцінний відпочинок. Дозвольте собі розслабитися та відновити енергію.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Завтра може з’явитися людина, яка спробує нав’язати вам чужі плани або забрати ваш час. Вміння відстоювати особисті межі стане найважливішою навичкою дня. Спроба догодити всім обернеться роздратуванням.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День обіцяє бути непростим в емоційному плані. Несподівана ситуація чи поведінка близької людини викличе сильну реакцію, можливо, образу чи агресію. Не давайте почуттям керувати вчинками.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям захочеться змінити обстановку, вирушити у невелику подорож чи хоча б провести час поза домом. Однак не всі розділять їхню ідею, і це може трохи засмутити. Важливо знаходити компроміси.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Думки про справи та обов’язки наполегливо нагадуватимуть про себе, заважаючи Козерогам розслабитися. Але саме зараз важливо знайти час для відновлення сил, адже втома може зменшити вашу ефективність.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День здатний зробити сюрприз у вигляді несподіваного повороту у справі, яка здавалася безнадійною. В особистих стосунках можливі відверті розмови, які допоможуть налагодити зв’язок із дорогою людиною.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Інтуїція для Риб завтра стане найкращим порадником, особливо у питаннях кар’єри та самореалізації. У роботі можуть з’явитись нові можливості. Прислухайтеся до внутрішнього голосу та не бійтеся виявити ініціативу.