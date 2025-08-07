Рідкісна здобич: київський рибалка виловив хижака, який зникає (фото)

Ця риба може досягати довжини 120 см

Рибалки в Україні продовжують хвалитись незвичайним уловом. Цього разу рибалка Тарас встановив особистий рекорд на Русанівській протоці в межах Києва. 27 липня вранці о пів на шосту він спіймав жереха вагою 2,77 кілограма.

Чоловік рибалив на донку з берега. Наживкою слугував хвіст верховодки — риба, яку жерех дуже любить. Чоловік похизувався уловом в спільноті рибалок столиці.

Тарас зробив фото і відразу відпустив рибу плавати далі. Рибалка використовував вантаж на 100 грамів, ловив з відстані 40 метрів від берега.

Жерех (білизна) — великий річковий хижак з родини коропових. Може виростати до 80 сантиметрів і важити до 8 кілограмів. Риба сріблястого кольору з темною спинкою.

Жерех полює незвично — стрибає з води і б'є хвостом по поверхні. Так він оглушує дрібну рибу і потім її з'їдає. Найактивніший вранці та ввечері у верхніх шарах води.

До речі, жерех стає рідкісною рибою в українських річках. Про це розповідала Юлія Куцоконь, іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, у коментарі "Телеграфу". За її словами, ця проблема почалася ще до війни.

"У рівнинній частині України найгірша ситуація з рибами-реофілами — видами, які живуть тільки у водах з швидкою течією. До них належать ялець, підуст, білизна (жерех) та інші представники іхтіофауни", — пояснює Юлія Куцоконь. За її словами, риби-реофіли потребують швидкої течії. Також їм потрібен високий вміст розчиненого у воді кисню.

