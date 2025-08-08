Експерименти з наживкою допомогли: на Харківщині вловили величезну рибу

Її ледь втримали

В Україні рибалки продовжують виловлювати рибу і хизуватись своїми трофеями. Один з таких витягнув з води коропа, який важить аж 12,5 кілограма.

Відповідне відео опублікував користувач ТікТок "blind_kosiuk", або "незрячий риболов". Протягом рибалки на озері Дружба, що на Харківщині, автор відео експериментував зі прикормкою, тому не зрозуміло, на що саме "попався" майже 13-кілограмовий короп.

На відео не видно сам процес вилову, але бачимо, що цього коропа важко тримати в руках. Після фотосесії, коропа випустили назад в озеро.

Чим відома ця риба

Короп — одна з найвідоміших прісноводних риб у Європі та Азії. Його можна зустріти у ставках, озерах, річках і навіть декоративних водоймах. Рибу також можуть вирощувати вдома.

Він має міцне, товсте тіло, вкрите великими блискучими лусками і може важити до 20 кілограмів, при довжині тіла до 70 сантиметрів. Зауважимо, що тіло може мати жовто-зелене, бронзове або темно-коричневе забарвлення.

Короп

Але не варто його плутати зі дзеркальним коропом, який має набагато менше луски, а також зі лускатим та голим.

До речі, короп вважається однією з найрозумніших риб серед прісноводних. Він добре орієнтується у водоймі, має чудову пам’ять і здатен навчатися. Через це його непросто зловити — особливо більш старших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Житомирщині рибалка також виловив великого коропа.