Витягував годину. На Київщині рибалка виловив гігантського сома (фото, відео)
Чоловік 7 років намагався побити власний рекорд
У Яготині (Київська область) рибалка спіймав величезного сома. Чоловік провів цілу годину, щоб виважити трофейну рибу та витягнути її в човен.
Відповідними фото та відео поділився у соцмережі фейсбук Ігор Одинець. Пійманий сом візуально важить близько 20 кілограмів, хоча точну вагу рибалка поки не розкриває. Цей улов став для Ігоря Одинця особливим досягненням, адже чоловік намагався 7 років побити власний рекорд — вилов сома вагою понад 14 кг.
Оновлено. Ігор Одинець у коментарях під постом підтвердив, що сом важить у межах 40-45 кг.
Точну вагу пійманого сома чоловік поки не розкриває. Він пропонує читачам самим вгадати, скільки важить його трофей, хоча деякі учасники рибальської групи уже знають справжні цифри.
"Такі рибалки не забуваються, полюбуйтеся і ви зі мною. 1 година виважування, і трофей в човні. 7 років я не міг побити свій рекорд по сому в 14кг. і тут дякуючи напарнику Руслану Левченку ми це зробили. Вагу вгадайте) хоча дехто з групи вже знає", — пише чоловік.
Довідка. Сом звичайний може виростати до значних розмірів — до 5 м у довжину, а вага може сягати навіть 300 кг. Втім, такі трофеї в українських водоймах — справжня рідкість. Найбільший в історії задокументований сом важив 230 кг.
