Витягував годину. На Київщині рибалка виловив гігантського сома (фото, відео)

Чоловік 7 років намагався побити власний рекорд

У Яготині (Київська область) рибалка спіймав величезного сома. Чоловік провів цілу годину, щоб виважити трофейну рибу та витягнути її в човен.

Відповідними фото та відео поділився у соцмережі фейсбук Ігор Одинець. Пійманий сом візуально важить близько 20 кілограмів, хоча точну вагу рибалка поки не розкриває. Цей улов став для Ігоря Одинця особливим досягненням, адже чоловік намагався 7 років побити власний рекорд — вилов сома вагою понад 14 кг.

Оновлено. Ігор Одинець у коментарях під постом підтвердив, що сом важить у межах 40-45 кг.

Точну вагу пійманого сома чоловік поки не розкриває. Він пропонує читачам самим вгадати, скільки важить його трофей, хоча деякі учасники рибальської групи уже знають справжні цифри.

Рибалка в Яготині спіймав сома

"Такі рибалки не забуваються, полюбуйтеся і ви зі мною. 1 година виважування, і трофей в човні. 7 років я не міг побити свій рекорд по сому в 14кг. і тут дякуючи напарнику Руслану Левченку ми це зробили. Вагу вгадайте) хоча дехто з групи вже знає", — пише чоловік.

Довідка. Сом звичайний може виростати до значних розмірів — до 5 м у довжину, а вага може сягати навіть 300 кг. Втім, такі трофеї в українських водоймах — справжня рідкість. Найбільший в історії задокументований сом важив 230 кг.

