Там можна було купити що завгодно: який вигляд мав ринок "Юність" у Вінниці

Де скуплялись вінничани у 90-ті

У кожному місті є місця, знайомі всім без винятку. Для вінничан одним із таких був куточок на проспекті Юності. Сьогодні тут височіє один із найбільших торгових центрів міста — "Магігранд". А ще якихось двадцять років тому тут вирувало зовсім інше життя, адже на цьому місці стояв знаменитий ринок "Юність".

Його історія почалася на початку 1990-х. Тодішній міський голова вирішив створити новий торговий майданчик у цьому житловому масиві, аби дати роботу тим, хто втратив її після приватизації підприємств. Асортимент тут вражав: свіжі овочі та фрукти, м’ясо й молочні продукти, одяг, взуття, білизна, господарчі дрібниці, косметика, техніка. Продавали і місцеві жителі, і перекупники, які привозили товари з інших країн.

На ринку продавали і одяг, і продукти

Втім, історія ринку мала й інший бік. Дехто згадує, що його створення супроводжувалося вирубкою дерев і встановленням торгових павільйонів майже під вікнами багатоповерхівок. Це викликало невдоволення частини мешканців. Архітектори навіть пропонували зробити проспект пішохідним і звести критий ринок, але ця ідея так і залишилася на папері.

Сьогодні спогади про "Юність" дуже різні. Одні з теплом розповідають, як купували там домашню випічку чи потрібні дрібниці. Інші ж згадують, що на ринку водилися величезні щури.

У 2006 році новообраний мер Вінниці Володимир Гройсман узявся впорядковувати стихійну торгівлю, серед іншого й ринок "Юність", який належав його батькові. Реконструкція тривала кілька років і завершилася на початку 2009-го будівництвом сучасного торгово-сервісного комплексу "Магігранд" площею 13 тисяч квадратних метрів. Тоді це був один із найбільших торгових об’єктів у місті. Поруч оновили і будівлю колишнього універсаму — тепер тут магазин одягу та супермаркет техніки.