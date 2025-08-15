Рус

Там можна було купити що завгодно: який вигляд мав ринок "Юність" у Вінниці

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей ринок знесли майже 20 років тому
Цей ринок знесли майже 20 років тому. Фото vn.20minut.ua, колаж "Телеграф"

Де скуплялись вінничани у 90-ті

У кожному місті є місця, знайомі всім без винятку. Для вінничан одним із таких був куточок на проспекті Юності. Сьогодні тут височіє один із найбільших торгових центрів міста — "Магігранд". А ще якихось двадцять років тому тут вирувало зовсім інше життя, адже на цьому місці стояв знаменитий ринок "Юність".

Його історія почалася на початку 1990-х. Тодішній міський голова вирішив створити новий торговий майданчик у цьому житловому масиві, аби дати роботу тим, хто втратив її після приватизації підприємств. Асортимент тут вражав: свіжі овочі та фрукти, м’ясо й молочні продукти, одяг, взуття, білизна, господарчі дрібниці, косметика, техніка. Продавали і місцеві жителі, і перекупники, які привозили товари з інших країн.

Ринок Юність у Вінниці до появи Магігранд
На ринку продавали і одяг, і продукти

Втім, історія ринку мала й інший бік. Дехто згадує, що його створення супроводжувалося вирубкою дерев і встановленням торгових павільйонів майже під вікнами багатоповерхівок. Це викликало невдоволення частини мешканців. Архітектори навіть пропонували зробити проспект пішохідним і звести критий ринок, але ця ідея так і залишилася на папері.

Ринок Юність Вінниця старі фото

Сьогодні спогади про "Юність" дуже різні. Одні з теплом розповідають, як купували там домашню випічку чи потрібні дрібниці. Інші ж згадують, що на ринку водилися величезні щури.

У 2006 році новообраний мер Вінниці Володимир Гройсман узявся впорядковувати стихійну торгівлю, серед іншого й ринок "Юність", який належав його батькові. Реконструкція тривала кілька років і завершилася на початку 2009-го будівництвом сучасного торгово-сервісного комплексу "Магігранд" площею 13 тисяч квадратних метрів. Тоді це був один із найбільших торгових об’єктів у місті. Поруч оновили і будівлю колишнього універсаму — тепер тут магазин одягу та супермаркет техніки.

Теги:
#Історія #Вінниця #Ретро #Старі фотографії