В Харкові є будинок "Ноїв ковчег": чому він так називається та який вигляд має

Ця будівля мала бути зовсім іншою

У Харкові, на вулиці Сковороди, 49 та Гіршмана, 19 стоїть будівля досить незвичної форми та з багатою історією. Цей будинок відомий під двома назвами — Будинок політкаторжан і "Ноїв ковчег". Перша пов’язана з його початковим призначенням, а друга — не лише зі своєрідною формою, що навіює асоціації з кораблем-притулком, але й з іменем архітектора.

У 1932 році Харківське товариство політкаторжан доручило Ною Мойсейовичу Підгорному розробити проєкт будівлі, яка мала поєднувати дві функції — житлову та адміністративну. Окрім квартир, у будинку мав бути музей, бібліотека та зал для лекцій. Підгорний задумав будинок у стилі конструктивізму. У 1934 році, коли проєкт вже був готовий і розпочалося будівництво, конструктивізм визнали "буржуазним стилем". Архітектору довелося переробляти проєкт.

Будинок політкаторжан чи "Ноїв ковчег"

У результаті будівля набула рис сталінського неоренесансу. Будинок збудували з арками, колонами на нижньому ярусі, симетричними балконами. При цьому на дворових фасадах і торцях залишилися сліди початкового конструктивістського задуму.

Зовні будинок складається з двох частин: п’ятиповерхової, що виходить на вулицю Сковороди (колишню Пушкінську), і шестиповерхової — вздовж вулиці Гіршмана. Їх з’єднує вигнутий кут будівлі, який наче обтікає перехрестя. Саме цей плавний поворот, разом із кільцевими балконами, і став однією з причин, чому будівлю прозвали "ковчегом".

У "Ноєвого ковчега" дві адреси

У період сталінських репресій багато з перших мешканців цього будинку були знову заарештовані, а музей закрили. Пізніше тут розміщувалися Інститут марксизму-ленінізму, спортивний факультет харківського філіалу Київського інституту фізкультури, а з 1993 року — українське відділення Міжнародного слов’янського університету. У матеріалі на сайті "Конструктивізм Харків" зазначається, що деякий час у Будинку політкаторжан жила дружина засновника театру "Березіль" Леся Курбаса — актриса Валентина Чистякова.

Багато перших мешканців цього будинку були повторно заарештовані

