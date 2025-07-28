Розкішніше, ніж у Наполеона: як виглядає особистий мавзолей Леоніда Яковішина за 3$ млн, який він збудував за життя

За життя аграрія туди нікого не пускали, тепер після його смерті все змінилося

Леонід Яковішин — відомий український підприємець із Чернігівщини, який був генеральним директором агрохолдингу "Земля і Воля" та мав звання "Герой України" за внесок в агропромисловість. 26 липня 2025 року стало відомо, що на 87-му році життя бізнесмен помер. Тепер усі обговорюють розкішний мавзолей, який він збудував собі ще за життя і нікого туди не пускав.

"Телеграф" розповість, що це за мавзолей, скільки коштувало його будівництво та як він виглядає всередині.

Леонід Яковішин помер на 87-му році життя

Леонід Яковішин та його мавзолей

Леонід Яковішин – відомий на всю країну аграрій, який має звання Героя України. Він збудував справжню агроімперію, був людиною багатою і любив розкіш. Про це свідчить, наприклад, мавзолей, який він збудував собі за життя і витратив на нього близько 3 мільйонів доларів.

Мавзолей Леоніда Яковішина

При житті Яковишина до його особистого мавзолею нікого не пускали, а на вході стояла озброєна охорона. Як усередині виглядає ця гробниця у 2021 році показали журналісти "Суспiльного", яких сам Яковишин провів та розповів подробиці зведення цієї споруди.

Як усередині виглядає мавзолей Леоніда Яковишина

За словами аграрія, мавзолей – це повністю його ідея, але надихався він мавзолеєм Наполеона. При цьому, як зазначав Яковишин, його гробниця розкішніша, ніж у французького полководця. На реалізацію проекту цієї споруди пішло близько 10 років часу та три мільйони доларів.

Вітражі всередині мавзолею Леоніда Яковишина

Усередині мавзолею можна побачити неймовірної краси вітражі — це точні копії вітражів з 600-річного німецького храму. Також тут є чотири позолочені скульптури самого Леоніда Яковішина – у 20, 40, 60 та 80 років. А по центру розміщено 23-тонний гранітний саркофаг, вартість якого сягає 150 тисяч доларів.

Золоті скульптури у мавзолеї Яковишина

Ще тоді, у 2021 році, Леонід Яковішин заповідав, що після його смерті мавзолей буде відкрито для відвідувачів. "Мавзолей буде відкритий щодня, з 10 до 17 години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", — говорив аграрій. Схоже тепер, після його смерті, усипальню таки відкриють для людей.

Мавзолей Леоніда Яковишина

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