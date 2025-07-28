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Розкішніше, ніж у Наполеона: як виглядає особистий мавзолей Леоніда Яковішина за 3$ млн, який він збудував за життя

Автор
Галина Струс
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Леонід Яковішин помер, а отже тепер у його мавзолей пустять відвідувачів Новина оновлена 28 липня 2025, 10:59
Леонід Яковішин помер, а отже тепер у його мавзолей пустять відвідувачів. Фото Колаж "Телеграф"

За життя аграрія туди нікого не пускали, тепер після його смерті все змінилося

Леонід Яковішин — відомий український підприємець із Чернігівщини, який був генеральним директором агрохолдингу "Земля і Воля" та мав звання "Герой України" за внесок в агропромисловість. 26 липня 2025 року стало відомо, що на 87-му році життя бізнесмен помер. Тепер усі обговорюють розкішний мавзолей, який він збудував собі ще за життя і нікого туди не пускав.

"Телеграф" розповість, що це за мавзолей, скільки коштувало його будівництво та як він виглядає всередині.

Леонід Яковишин помер
Леонід Яковішин помер на 87-му році життя

Леонід Яковішин та його мавзолей

Леонід Яковішин – відомий на всю країну аграрій, який має звання Героя України. Він збудував справжню агроімперію, був людиною багатою і любив розкіш. Про це свідчить, наприклад, мавзолей, який він збудував собі за життя і витратив на нього близько 3 мільйонів доларів.

Мавзолей Леоніда Яковішина
Мавзолей Леоніда Яковішина

При житті Яковишина до його особистого мавзолею нікого не пускали, а на вході стояла озброєна охорона. Як усередині виглядає ця гробниця у 2021 році показали журналісти "Суспiльного", яких сам Яковишин провів та розповів подробиці зведення цієї споруди.

мавзолей Леоніда Яковишина
Як усередині виглядає мавзолей Леоніда Яковишина

За словами аграрія, мавзолей – це повністю його ідея, але надихався він мавзолеєм Наполеона. При цьому, як зазначав Яковишин, його гробниця розкішніша, ніж у французького полководця. На реалізацію проекту цієї споруди пішло близько 10 років часу та три мільйони доларів.

мавзолей Леоніда Яковишина
Вітражі всередині мавзолею Леоніда Яковишина

Усередині мавзолею можна побачити неймовірної краси вітражі — це точні копії вітражів з 600-річного німецького храму. Також тут є чотири позолочені скульптури самого Леоніда Яковішина – у 20, 40, 60 та 80 років. А по центру розміщено 23-тонний гранітний саркофаг, вартість якого сягає 150 тисяч доларів.

мавзолей Леоніда Яковишина
Золоті скульптури у мавзолеї Яковишина

Ще тоді, у 2021 році, Леонід Яковішин заповідав, що після його смерті мавзолей буде відкрито для відвідувачів. "Мавзолей буде відкритий щодня, з 10 до 17 години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", — говорив аграрій. Схоже тепер, після його смерті, усипальню таки відкриють для людей.

Мавзолей Леоніда Яковішина
Мавзолей Леоніда Яковишина

Раніше "Телеграф" розповідав, від чого помер і де похований радянський секс-символ із Києва Андрій Харитонов. Йому вирізали 2,5 метри кишок.

Теги:
#Мавзолей #Гробниця #Усипальниця #Леонід Яковишин