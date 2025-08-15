Там можно было купить что угодно: как выглядел рынок "Юность" в Виннице

Где скупались винничане в 90-е

В каждом городе есть места, знакомые всем без исключения. Для винничан одним из таких был уголок на проспекте Юности. Сегодня здесь возвышается один из крупнейших торговых центров города — "Магигранд". А ещё каких-то двадцать лет назад здесь бурлила совсем другая жизнь, ведь на этом месте стоял знаменитый рынок "Юность".

Его история началась в начале 1990-х. Тогдашний городской глава решил создать новую торговую площадку в этом жилом массиве, чтобы дать работу тем, кто потерял ее после приватизации предприятий. Ассортимент здесь поражал: свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты, одежда, обувь, белье, хозяйственные мелочи, косметика, техника. Продавали и местные жители, и перекупщики, которые привозили товары из других стран.

На рынке продавали и одежду, и продукты

Впрочем, у истории рынка есть и другая сторона. Некоторые вспоминают, что его создание сопровождалось вырубкой деревьев и установкой торговых павильонов почти под окнами многоэтажек. Это вызывало недовольство части жителей. Архитекторы даже предлагали сделать проспект пешеходным и возвести крытый рынок, но эта идея так и осталась на бумаге.

Сегодня воспоминания о "Юности" очень разные. Одни с теплом рассказывают, как покупали там домашнюю выпечку или нужные мелочи. Другие же вспоминают, что на рынке водились огромные крысы.

В 2006 году новоизбранный мэр Винницы Владимир Гройсман взялся упорядочивать стихийную торговлю, в том числе и рынок "Юность", который принадлежал его отцу. Реконструкция длилась несколько лет и завершилась в начале 2009-го строительством современного торгово-сервисного комплекса "Магигранд" площадью 13 тысяч квадратных метров. Тогда это был один из крупнейших торговых объектов в городе. Рядом обновили и здание бывшего универмага — теперь там магазин одежды и супермаркет техники.