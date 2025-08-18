Смерть легенди футболу була несподіваною: від чого помер "дядя Вітя" Прокопенко і як виглядає його могила

Рівно 18 років тому не стало видатного тренера "Шахтаря"

Цього дня, рівно 18 років тому, несподівано обірвалося життя відомого українського футболіста та тренера Віктора Прокопенка. Він похований на одному цвинтарі із зіркою "Вечорів на хуторі біля Диканьки" в Одесі, хоча сама легенда спорту була родом із Маріуполя.

Кар’єра Прокопенка залишила незабутній слід в історії футболу. "Телеграф" розповідає, що відомо про футболіста, від чого помер спортсмен у 62 роки і як виглядає його могила.

Народився Віктор Євгенович 24 жовтня 1944 року у Маріуполі, який зараз страждає від окупації росіян. Футбольну кар’єру розпочав у рідному місті у команді заводу імені Ілліча. Під час служби у Групі радянських військ у Німеччині грав за команду ГРВН.

Віктор Прокопенко у молодості. Фото: fakty.ua

З 1967 року Прокопенко виступав за "Локомотив" (Вінниця), "Чорноморець" (Одеса), "Шахтар" (Донецьк) та "Локомотив" (Херсон). 1974 року у складі "Чорноморця" став бронзовим призером чемпіонату СРСР. Загалом у Вищій лізі чемпіонату СРСР провів 85 матчів та забив 13 голів.

Прокопенко з Рінатом Ахметовим. Фото: football.ua

Після завершення ігрової кар’єри маріуполець присвятив себе тренерській діяльності. Він очолював "Чорноморець" (Одеса), "Ротор" (Волгоград), "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Москва) та збірну України. 2001 року Прокопенко привів "Шахтар" до перемоги у Кубку України, а через рік він став першим головним тренером збірної України, яка під його керівництвом здобула свою першу перемогу. У ході тренерської кар’єри завоював чотири Кубки України, а самі колеги та підлеглі називали його просто "дядя Вітя".

Віктор Прокопенко та Мірча Луческу. Фото: wikipedia.org

Особисте життя і смерть

Віктор Євгенович був одружений і мав двох дітей, мешкав в Одесі. 18 серпня 2007 року чоловік відчув себе погано і помер від тромбу, що відірвався.

Прокопенка поховано на Другому християнському цвинтарі в Одесі. На його могилі встановлено пам’ятник, відкритий у 2008 році на річницю смерті.

Нагадаємо, що рівно 96 років тому народився відомий український актор. "Телеграф" писав, як виглядає могила Володимира Волкова.