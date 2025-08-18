Смерть легенды футбола была неожиданной: от чего умер "дядя Витя" Прокопенко и как выглядит его могила

Ровно 18 лет назад не стало выдающегося тренера "Шахтера"

В этот день, ровно 18 лет назад, неожиданно оборвалась жизнь известного украинского футболиста и тренера Виктора Прокопенко. Он похоронен на одном кладбище со звездой "Вечера на хуторе близ Диканьки" в Одессе, хотя сама легенда спорта была родом из Мариуполя.

Карьера Прокопенко оставила неизгладимый след в истории футбола. "Телеграф" рассказывает, что известно о футболисте, от чего умер спортсмен в 62 года и как выглядит его могила.

Родился Виктор Евгеньевич 24 октября 1944 в Мариуполе, который сейчас страдает от оккупации россиян. Футбольную карьеру начал в родном городе в команде завода имени Ильича. Во время службы в Группе советских войск в Германии играл за команду ГСВГ.

Виктор Прокопенко в молодости. Фото: fakty.ua

С 1967 года Прокопенко выступал за "Локомотив" (Винница), "Черноморец" (Одесса), "Шахтер" (Донецк) и "Локомотив" (Херсон). В 1974 году в составе "Черноморца" стал бронзовым призером чемпионата СССР. Всего в Высшей лиге чемпионата СССР провел 85 матчей и забил 13 голов.

Прокопенко с Ренатом Ахметовым. Фото: football.ua

После завершения игровой карьеры мариуполец посвятил себя тренерской деятельности. Он возглавлял "Черноморец" (Одесса), "Ротор" (Волгоград), "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Москва) и сборную Украины. В 2001 году Прокопенко привел "Шахтер" к победе в Кубке Украины, а спустя год он стал первым главным тренером сборной Украины, которая под его руководством одержала свою первую победу. В ходе тренерской карьеры завоевал четыре Кубка Украины, а сами коллеги и подчиненные называли его просто "дядя Витя".

Виктор Прокопенко и Мирча Луческу. Фото: wikipedia.org

Личная жизнь и смерть

Виктор Евгеньевич был женат и имел двух детей, жил в Одессе. 18 августа 2007 года мужчина почувствовал себя плохо и скончался от оторвавшегося тромба.

Прокопенко похоронен на Втором христианском кладбище в Одессе. На его могиле установлен памятник, открытый в 2008 году в годовщину смерти.

Напомним, что ровно 96 лет назад родился известный украинский актер. "Телеграф" писал, как выглядит могила Владимира Волкова.