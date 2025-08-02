Тут жили десятки тисяч людей: у що Росія перетворила Лівобережний район Маріуполя (фото, відео)

Ніхто навіть не розібрав завали

Маріуполь на Донеччині в окупації Росії вже кілька років. Багато будинків окупанти зрівняли із землею, а частину — закинули. Особливо це видно на прикладі Лівобережного району Маріуполя, який один із найбільш постраждалих в місті. Він знаходиться на сході Маріуполя та відділений від іншої частини тим самим комбінатом "Азовсталь".

Керівника Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко опублікував відео, на якому показує в якому стані Лівобережний район зараз. "Відновлення Маріуполя без блюра та прикрас", — зазначає він. За даними 2011 року тут жили понад 120 тисяч людей.

Це район комбінату "Азовсталь". Ймовірно, вулиця із трамвайними рейками — Азовстальська. Росіяни, всупереч думці місцевих мешканців, перейменували її на Тульський проспект.

Вулиця Азовстальська до повномасштабного вторгненння

Вид на мікрорайон "Східний" - найсхіднішу точку району

На відео також можна спробувати впізнати околиці стадіону "Азовсталь". Сам стадіон також в руїнах. Росіяни не шкодували бомб на цей район.

Стадіон Азовсталь в липні 2025 року Руїни стадіону Азовсталь Від стадіону мало що залишилось

Раніше цей стадіон виглядав так. Реконструкцію провели в 2006 році, він вміщував 7 тисяч глядачів.

Стадіон "Азовсталь" до 2022 року

Лівобережний район був одним із найбільш густонаселених у Маріуполі. У 2019 році місцевий парк "Веселка" реконструювали, зробивши одним із кращих в місті. В наступному році поруч звели льодову арену Mariupol Ice Center.

Парк "Веселка" з висоти. Фото: Ярослав Олейник

Фонтан у парку Фото: Ярослав Олейник

В парку було безліч тюльпанів — при його створенні надихались королівським парком в Нідерландах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія рівняє з землею ще одне місто на Донеччині. Часів Яр опирається окупантам, на руїнах тривають міські бої.