Тут жили десятки тисяч людей: у що Росія перетворила Лівобережний район Маріуполя (фото, відео)
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Ніхто навіть не розібрав завали
Маріуполь на Донеччині в окупації Росії вже кілька років. Багато будинків окупанти зрівняли із землею, а частину — закинули. Особливо це видно на прикладі Лівобережного району Маріуполя, який один із найбільш постраждалих в місті. Він знаходиться на сході Маріуполя та відділений від іншої частини тим самим комбінатом "Азовсталь".
Керівника Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко опублікував відео, на якому показує в якому стані Лівобережний район зараз. "Відновлення Маріуполя без блюра та прикрас", — зазначає він. За даними 2011 року тут жили понад 120 тисяч людей.
Це район комбінату "Азовсталь". Ймовірно, вулиця із трамвайними рейками — Азовстальська. Росіяни, всупереч думці місцевих мешканців, перейменували її на Тульський проспект.
На відео також можна спробувати впізнати околиці стадіону "Азовсталь". Сам стадіон також в руїнах. Росіяни не шкодували бомб на цей район.
Раніше цей стадіон виглядав так. Реконструкцію провели в 2006 році, він вміщував 7 тисяч глядачів.
Лівобережний район був одним із найбільш густонаселених у Маріуполі. У 2019 році місцевий парк "Веселка" реконструювали, зробивши одним із кращих в місті. В наступному році поруч звели льодову арену Mariupol Ice Center.
В парку було безліч тюльпанів — при його створенні надихались королівським парком в Нідерландах.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія рівняє з землею ще одне місто на Донеччині. Часів Яр опирається окупантам, на руїнах тривають міські бої.