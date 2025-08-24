"Чуть-чуть": лишь единицы знают, как правильно перевести это наречие на украинский язык

Есть около десятка украинских языковых конструкций на замену

Украинский язык с каждым днем становится все распространеннее, но вместе с тем все важнее становится и работа над ошибками и искоренением кальки с русского языка. В частности, некоторые считают, что допустимо говорить фразу "чуть-чуть" в украинском языке, — но это грубый суржик.

Есть целый ряд украинских слов и конструкций с аналогичным значением, которыми желательно каждому расширить свой словарный запас. О них "Телеграф" расскажет ниже.

Наречие "чуть-чуть" в украинском языке можно заменить на "ледь-ледь", "ледве-ледве", "трішки", "трішечки", "мало", "мало не", "трохи", "дещиця", "ледво-не-ледво".

Вот несколько примеров, как это звучит в предложении:

Ледь-ледь вітер повіє. Тиша в морі… ледве-ледве Колихає море хвилі. Усмішка його була знайома трішки,… Ох, боже, боже, трошки того віку, а як важко його прожити. Грошей заробили дещицю, але переконалися: що там найкраще, де нас нема. Ледво-не-ледво виплентався на гостинець, а тут знов та сама біда. Довго балакав, та мало сказав!… Стародавній фонтан постраждав мало, але він з тої ночі засох, наче виплакав сльози над чужим горем.

