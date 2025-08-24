"Чуть-чуть": лишь единицы знают, как правильно перевести это наречие на украинский язык
-
-
Есть около десятка украинских языковых конструкций на замену
Украинский язык с каждым днем становится все распространеннее, но вместе с тем все важнее становится и работа над ошибками и искоренением кальки с русского языка. В частности, некоторые считают, что допустимо говорить фразу "чуть-чуть" в украинском языке, — но это грубый суржик.
Есть целый ряд украинских слов и конструкций с аналогичным значением, которыми желательно каждому расширить свой словарный запас. О них "Телеграф" расскажет ниже.
Наречие "чуть-чуть" в украинском языке можно заменить на "ледь-ледь", "ледве-ледве", "трішки", "трішечки", "мало", "мало не", "трохи", "дещиця", "ледво-не-ледво".
Вот несколько примеров, как это звучит в предложении:
- Ледь-ледь вітер повіє.
- Тиша в морі… ледве-ледве Колихає море хвилі.
- Усмішка його була знайома трішки,…
- Ох, боже, боже, трошки того віку, а як важко його прожити.
- Грошей заробили дещицю, але переконалися: що там найкраще, де нас нема.
- Ледво-не-ледво виплентався на гостинець, а тут знов та сама біда.
- Довго балакав, та мало сказав!…
- Стародавній фонтан постраждав мало, але він з тої ночі засох, наче виплакав сльози над чужим горем.
