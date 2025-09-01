Рус

Якщо викинете це з дому – не бачити вам грошей: що не можна робити 1 вересня

Тетяна Кармазіна
Яке сьогодні свято — Симеонів день
Яке сьогодні свято — Симеонів день. Фото Freepik

Сьогодні відзначають не лише День знань, а й зустрічають осінь

Першого осіннього дня в Україні святкують не лише День знань. Згідно з церковним календарем, 1 вересня християни східного обряду вшановують святого Симеона Стовпника, який жив у IV столітті.

Симеон був архімандритом Антіохійським і засновником особливого подвижництва — стовпництва. Після прийняття чернецтва він пішов у пустелю і спорудив стовп у кілька метрів заввишки. Там Симеон оселився і відмовився від сну та відпочинку. Дні та ночі він проводив у молитві до Бога. Згодом Симеон отримав дар чудотворення і молитвами зцілював людей. За переказами, святий прожив близько ста років і відійшов до Господа під час молитви.

У давнину цей день співпадав з початком Бабиного літа і супроводжувався своїми традиціями. Настання осені зустрічали веселими гуляннями та хороводами. Господині пекли пироги, якими пригощали не лише родину, а й сусідів, а також випадкових перехожих. Вважалося, що саме 1 вересня найкраще переїжджати до нового житла — тоді в оселі буде достаток і спокійне життя.

закохана пара на природі восени
Фото: freepik

Що не можна робити 1 вересня

  • Викидати залишки їжі – до злиднів.
  • Нарікати на життєві труднощі – їх буде втричі більше.
  • Сваритися – весь рік доведеться провести у словесних баталіях та образах.
  • Засмучуватися, бути на самоті – почуття туги переслідуватиме довго.

Народні прикмети 1 вересня

  • Суха погода – восени буде багато дощів.
  • Сильний вітер вказує на ранню зиму.
  • Небо затягнуте хмарами, а дощу нема — незабаром погода різко зміниться.
  • Туман увечері – до потепління.

У кого іменини 1 вересня

Сьогодні іменини відзначають Семен, Марфа, Наталія та Тетяна.

Свята та події 1 вересня

  • День знань
  • Всесвітній день написання листів (World Letter Writing Day)
  • День профспілкових дій за мир
  • Міжнародний день приматів
  • День капи для зубів (Mouthguard Day)

Вересень 2025 року багатий на цікаві свята. Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував на цей місяць календар значних дат та вихідних.

