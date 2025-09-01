Якщо викинете це з дому – не бачити вам грошей: що не можна робити 1 вересня

Сьогодні відзначають не лише День знань, а й зустрічають осінь

Першого осіннього дня в Україні святкують не лише День знань. Згідно з церковним календарем, 1 вересня християни східного обряду вшановують святого Симеона Стовпника, який жив у IV столітті.

Симеон був архімандритом Антіохійським і засновником особливого подвижництва — стовпництва. Після прийняття чернецтва він пішов у пустелю і спорудив стовп у кілька метрів заввишки. Там Симеон оселився і відмовився від сну та відпочинку. Дні та ночі він проводив у молитві до Бога. Згодом Симеон отримав дар чудотворення і молитвами зцілював людей. За переказами, святий прожив близько ста років і відійшов до Господа під час молитви.

У давнину цей день співпадав з початком Бабиного літа і супроводжувався своїми традиціями. Настання осені зустрічали веселими гуляннями та хороводами. Господині пекли пироги, якими пригощали не лише родину, а й сусідів, а також випадкових перехожих. Вважалося, що саме 1 вересня найкраще переїжджати до нового житла — тоді в оселі буде достаток і спокійне життя.

Фото: freepik

Що не можна робити 1 вересня

Викидати залишки їжі – до злиднів.

Нарікати на життєві труднощі – їх буде втричі більше.

Сваритися – весь рік доведеться провести у словесних баталіях та образах.

Засмучуватися, бути на самоті – почуття туги переслідуватиме довго.

Народні прикмети 1 вересня

Суха погода – восени буде багато дощів.

Сильний вітер вказує на ранню зиму.

Небо затягнуте хмарами, а дощу нема — незабаром погода різко зміниться.

Туман увечері – до потепління.

У кого іменини 1 вересня

Сьогодні іменини відзначають Семен, Марфа, Наталія та Тетяна.

Свята та події 1 вересня

День знань

Всесвітній день написання листів (World Letter Writing Day)

День профспілкових дій за мир

Міжнародний день приматів

День капи для зубів (Mouthguard Day)

Вересень 2025 року багатий на цікаві свята. Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував на цей місяць календар значних дат та вихідних.