Если выбросите это из дома — не видать вам денег: что нельзя делать 1 сентября

Сегодня отмечают не только День знаний, но и встречают осень

В первый осенний день в Украине празднуют не только День знаний. Согласно церковному календарю, 1 сентября христиане восточного обряда чтят святого Симеона Столпника, который жил в IV веке.

Симеон был архимандритом Антиохийским и основателем особого подвижничества — столпничества. После принятия монашества он удалился в пустыню и воздвиг столб в несколько метров высотой. Там Симеон поселился и отказался от сна и отдыха. Дни и ночи он проводил в молитве к Богу. Со временем Симеон получил дар чудотворения и молитвами исцелял людей. По преданию, святой прожил около ста лет и отошел к Господу во время молитвы.

В старину этот день совпадал с началом Бабьего лета и сопровождался своими традициями. Наступление осени встречали веселыми гуляньями и хороводами. Хозяйки пекли пироги, которыми угощали не только семью, но и соседей, а также случайных прохожих. Считалось, что именно 1 сентября лучше всего переезжать в новое жилье — тогда в доме будет достаток и спокойная жизнь.

Фото: freepik

Что нельзя делать 1 сентября

Выбрасывать остатки пищи – к нищете.

Жаловать на жизненные трудности – их будет втрое больше.

Ссориться – весь год придется провести в словесных баталиях и обидах.

Печалиться, быть в одиночестве – чувство тоски будет преследовать долго.

Народные приметы 1 сентября

Сухая погода — осенью будет много дождей.

Сильный ветер указывает на раннюю зиму.

Небо затянуто тучами, а дождя нет — скоро погода резко изменится.

Туман вечером — к потеплению.

У кого именины 1 сентября

Сегодня именины отмечают Семен, Марфа, Наталья и Татьяна.

Праздники и события 1 сентября

День знаний

Всемирный день написания писем (World Letter Writing Day)

День профсоюзных действий за мир

Международный день приматов

День капы для зубов (Mouthguard Day)

Сентябрь 2025 года богат на интересные праздники. Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал на этот месяц календарь значимых дат и выходных.