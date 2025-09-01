Укр

Если выбросите это из дома — не видать вам денег: что нельзя делать 1 сентября

Татьяна Кармазина

Какой сегодня праздник - Симеонов день
Какой сегодня праздник - Симеонов день. Фото Freepik

Сегодня отмечают не только День знаний, но и встречают осень

В первый осенний день в Украине празднуют не только День знаний. Согласно церковному календарю, 1 сентября христиане восточного обряда чтят святого Симеона Столпника, который жил в IV веке.

Симеон был архимандритом Антиохийским и основателем особого подвижничества — столпничества. После принятия монашества он удалился в пустыню и воздвиг столб в несколько метров высотой. Там Симеон поселился и отказался от сна и отдыха. Дни и ночи он проводил в молитве к Богу. Со временем Симеон получил дар чудотворения и молитвами исцелял людей. По преданию, святой прожил около ста лет и отошел к Господу во время молитвы.

В старину этот день совпадал с началом Бабьего лета и сопровождался своими традициями. Наступление осени встречали веселыми гуляньями и хороводами. Хозяйки пекли пироги, которыми угощали не только семью, но и соседей, а также случайных прохожих. Считалось, что именно 1 сентября лучше всего переезжать в новое жилье — тогда в доме будет достаток и спокойная жизнь.

влюбленная пара на природе осенью
Фото: freepik

Что нельзя делать 1 сентября

  • Выбрасывать остатки пищи – к нищете.
  • Жаловать на жизненные трудности – их будет втрое больше.
  • Ссориться – весь год придется провести в словесных баталиях и обидах.
  • Печалиться, быть в одиночестве – чувство тоски будет преследовать долго.

Народные приметы 1 сентября

  • Сухая погода — осенью будет много дождей.
  • Сильный ветер указывает на раннюю зиму.
  • Небо затянуто тучами, а дождя нет — скоро погода резко изменится.
  • Туман вечером — к потеплению.

У кого именины 1 сентября

Сегодня именины отмечают Семен, Марфа, Наталья и Татьяна.

Праздники и события 1 сентября

  • День знаний
  • Всемирный день написания писем (World Letter Writing Day)
  • День профсоюзных действий за мир
  • Международный день приматов
  • День капы для зубов (Mouthguard Day)

Сентябрь 2025 года богат на интересные праздники. Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал на этот месяц календарь значимых дат и выходных.

