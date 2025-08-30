Літо залишається. Де у перші дні вересня повітря розжариться майже до +40

Температура повітря буде вищою за норму

Погода в Україні на початку вересня буде теплою та сухою. Незначне похолодання розпочнеться ближче до 10 числа першого місяця осені.

Про погоду у першій декаді вересня "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що у першу десятиденку вересня атмосферний тиск над східною, центральною та південно-східною Європою буде помітно вищим за норму. Це зумовить спокійну та стійку погоду.

Середня декадна температура на початку вересня очікується суттєво вищою за норму у всіх областях. На тлі переважання південних та південно-західних вітрів, а також малохмарного неба фіксуватимуться досить високі денні показники температури повітря. Кількість опадів, і навіть їх розподіл територією виявиться нерівномірним. Але загалом очікується суттєва нестача дощів по всіх регіонах України та посилення посухи особливо у південних, східних та центральних областях Ігор Кібальчич

Яка температура повітря буде в Україні з 1 по 10 вересня

За прогнозами Кібальчича в нічний час температура повітря коливатиметься в діапазоні +12…+18 градусів, у південних та місцями західних регіонах в окремі дні +19…+21.

Вдень стовпчики термометрів будуть показувати +26…+32 градусів. У східних, південних та південно-західних областях у період з 3 по 7 вересня спека посилиться до +32…+37 градусів. Це не стосується Карпатського регіону, крайньої півночі та узбережжя морів, де спостерігатимуться більш комфортні показники.

Коли чекати на похолодання

Незначне похолодання розпочнеться ближче до 10 вересня, яке буде зумовлене поступовою зміною вітрового поля та зростанням атмосферного тиску. На карті показано середнє відхилення температури повітря в Європі від багаторічної норми за період із 1 по 8 вересня. Як бачимо, в Україні аномалія у зазначені дати становитиме в середньому +2…+5 градусів, — пояснив синоптик

Прогностична карта

Кібальчич попередив, що на тлі високих температур буде підвищений рівень пожежної небезпеки в природних екосистемах. Треба бути дуже обережними з вогнем під час відпочинку на природі.

Раніше Ігор Кібальчич дав "Телеграфу" прогноз погоди на вересень. Він розповів, коли чекати на перше суттєве похолодання.