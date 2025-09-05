Так могли звати вікінгів: ці популярні в Україні імена мають скандинавське походження
Близько двох мільйонів українців носять ці імена
Не кожен замислюється про те, що кожне без винятку прізвище та ім’я в Україні має багату та цікаву історію. Зокрема, одразу три дуже популярні на сьогодні в Україні імені прийшли зі Скандинавії.
Що це за імена, і скільки людей їх носить на сьогоднішній день в Україні, – "Телеграф" розібрався нижче.
Ольга. Це ім’я виникло від давньоскандинавського "Helga", що означає "священна", "свята". Воно є сьомим за поширенням у всій Україні, станом на 2024 рік його носить понад 962 тисячі українок.
Ігор. Це ім’я має понад 470 тисяч українців, при цьому найчастіше його можна зустріти у Львівській та Тернопільській областях. Виникло ім’я від скандинавського "Ingvarr", що дослівно можна перекласти як "під заступництвом бога достатку Інга".
Олег. Це чоловіча форма імені "Ольга", яка виникла від скандинавського "Helgi" і також означає "святий", "священний". Це ім’я має майже 400 тисяч українців станом на сьогодні.
